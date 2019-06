¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 14 de Junio de 2019

20.35 / La 2

Repaso a la cartelera en ‘Días de cine’

El documental El Estado contra Mandela y los otros, la cinta de animación irlandesa The Breadwinner, las francesas La biblioteca de los libros rechazados y Sauvage y el drama chino Largo viaje hacia la noche son algunos de los títulos más destacados de la cartelera cinematográfica de los que hablará esta semana Días de cine. No faltará tampoco la nueva entrega de la saga Men in black: international, con Chris Hemsworth y Tessa Thompson y Tolkien, un biopic sobre el autor de El señor de los anillos. Además, recordará al actor John Wayne en el 40º aniversario de su fallecimiento.

21.30 / La Sexta

China, a la conquista del mundo

Mientras el gigante asiático se hace en España con infraestructuras estratégicas, la Unión Europea acaba de declarar a China como su “rival sistémico” y Estados Unidos trata de frenar su imparable avance. Esta noche, bajo el título ‘China: un gigante viene a verte’, el programa presentado por Antonio García Ferreras, laSexta columna, analiza cómo China se ha lanzado a la conquista de los mercados internacionales y ha despertado las alarmas. El programa ha hablado con los descendientes de los primeros chinos que emigraron a España, españoles hijos de chinos que preservan las tradiciones y los valores de una civilización milenaria y que sufren al mismo tiempo los prejuicios y los tópicos contra una comunidad aislada.

22.00 en La 1

Saúl Craviotto, protagonista de ‘Cena con mamá’

Esta semana, Cena con mamá visitará en Avilés al ganador de cuatro medallas olímpicas Saúl Craviotto, para conocer un poco más sobre la vida y la trayectoria de este policía, piragüista y ganador de MasterChef Celebrity 2. Junto a Cayetana Guillén Cuervo hará la compra para preparar una cena homenaje a su madre Emma, quien viajará desde Lleida sin imaginar lo que su hijo está tramando. Emma se sorprenderá al descubrir que Cayetana la espera en la estación. Craviotto preparará con Cayetana un menú para su madre con el chef Maldonado, quien dará un toque sofisticado a los platos. Durante el cocinado, se notará la destreza de los tres en los fogones, ya que todos han participado en el talent culinario. El colofón final será la lectura de una emotiva carta de Saúl para su madre.

22.00 / La 2

Cine pop en ‘Historia de nuestro cine’

En esta entrega, Historia de nuestro cine se adelanta una semana al Día Europeo de la Música y lo celebra con un programa dedicado al cine pop. Esta noche emitirá las películas ¡Dame un poco de amooor! (1968), de José María Forqué, protagonizada por el grupo Los Bravos, y Juan y Junior… en un mundo diferente (1970), de Pedro Olea. La primera será presentada por Javier Ocaña, crítico cinematográfico de El País y colaborador habitual del programa; y en el coloquio participarán Pedro Olea, director de la segunda película, José Ramón Pardo, crítico musical, escritor, guionista de televisión y director del sello discográfico Ramalama; y el crítico cinematográfico Jordi Costa, colaborador del programa.

22.00 / Telecinco

Edmundo Arrocet, protagonista de ‘Mi casa es la tuya’

Reencuentros inesperados, recuerdos y momentos cargados de emoción se sucederán esta noche en la nueva entrega de Mi casa es la tuya, en la que Bertín Osborne regresará a la casa de María Teresa Campos para entrevistar a Edmundo Arrocet, pareja sentimental de la presentadora. Además, el coreógrafo Poty del Castillo, amigo íntimo del cómico, y la cantante Rosa López serán otros de los invitados al almuerzo, donde harán gala de sus dotes culinarias elaborando conejo al ajillo y crudités de verduras, respectivamente. Junto a Mayra Gómez Kemp, Fedra Lorente y Paco Arévalo, Edmundo Arrocet rememorará algunos de los momentos vividos en Un, dos, tres… responda otra vez, lo que llevará al propio Bertín a emocionarse al acordarse de los momentos en que veía el programa con su madre en su niñez.

22.00 / National Geographic

Un viaje a ‘Casa Cacao’

Todo empezó con Anarquía, el postre de Jordi Roca que representa la culminación de la experimentación con el chocolate. A partir de ahí, el chef hizo una reflexión: Podemos controlar el chocolate, pero ¿qué sabemos del cacao? Por ello, Roca se embarcó en un viaje al lugar del que es originario el cacao, con el fin de ver de primera mano cómo se produce, quiénes lo hacen y cómo lo transforman. Casa Cacao es una historia de personas que dedican su vida al cacao, en comunidades indígenas, en chacras peruanas y colombianas o luchando cada día desde pequeñas asociaciones de productores que poco a poco se abren paso.

22.15 / Cuatro

Regresa ‘Ven a cenar conmigo. Gourmet Edition’

¿Cómo se comportará la Princesa Inca como anfitriona? ¿Mantendrá la calma y el buen humor con todos sus invitados o desenterrará el hacha de guerra con los comensales que más le incomoden? Y, en la cocina…. ¿será tan explosiva y pasional en sus creaciones gastronómicas como en los comentarios que cruce con sus compañeros de mesa? Miriam Saavedra será la primera anfitriona de las nuevas entregas de Ven a cenar conmigo. Gourmet Edition. Carmen Lomana, Pocholo Martínez-Bordiú y José Antonio Canales Rivera se disputarán con Miriam los 3.000 euros del premio del programa. ¿Quién de ellos se proclamará ganador?

23.15 / La 1

‘Donde comen dos’ viaja a Guipúzcoa

Guipúzcoa es el próximo destino de Donde comen dos. Allí Langui y Pablo Pineda se encontrarán con el chef Martín Berasategui, compartirán mantel con el actor Karra Elejalde e incluso intentarán ser los “perfectos vascos” y practicarán pelota y deportes rurales como levantamiento de piedra con el presentador Julián Iantzi. Además, probarán los típicos pintxos. También habrá un momento para el recuerdo, ya que Pablo visitará el Kursaal para revivir la noche en la que le dieron la Concha de Plata al mejor actor. Y tendrá una sorpresa: la actriz Lola Dueñas, con quien compartía cartel en la película Yo, también, le enviará un mensaje recordando esa noche.

23.45 / TCM

'Ed Wood'

Estados Unidos, 1994 (124 minutos. Director: Tim Burton. Intérpretes: Johnny Depp Martin Landau, Sarah Jessica Parker.

Ed Wood siempre quiso ser director de cine, pero cuando por fin logró cumplir su sueño, Hollywood le apartó de su lado convirtiéndolo en maldito. Tim Burton, que ese mismo año dirigió el documental Conversations with Vincent, quedó fascinado por la personalidad de este peculiar director, hasta el punto de llevar su vida al cine. Excelente reconstrucción de época y un reparto lleno de estrellas, en el que destaca el trabajo de Martin Landau, galardonado con un merecido Oscar, para todo un homenaje a la historia del cine. Muy buena.