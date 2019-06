¿Qué ver hoy en TV? | Jueves 13 de Junio de 2019

20.00 / La 2

Fotografía en ‘¡Atención obras!’

El sofá rojo de ¡Atención Obras! recibe esta semana al fotógrafo Manuel Outamuro, que presenta El libro de los retratos. Desde Close-Up Up-Close hasta el reconocidísimo Outumuro Looks la fotografía de este gallego ha trascendido todas las portadas de moda. Afincado en Barcelona, restauró un palacete del siglo XVII para convertirlo en una auténtica pasarela de la cultura contemporánea. Por ella han desfilado desde Juliette Binoche hasta Isabel Coixet, pasando por Antonio Banderas o Concha Buika. Cayetana Guillén Cuervo también hablará con la ganadora de PhotoEspaña 2019, Donna Ferrato.

21.45 / Antena 3

Aitana regresa a ‘El hormiguero’

Esta noche, El hormiguero recibe la visita la cantante Aitana y lo hace para presentar su álbum debut, titulado Spoiler. El disco está compuesto por catorce canciones, nueve de las cuales son inéditas. Además, podremos disfrutar de su directo gracias a su gira Play Tour, que arranca el 22 de junio en Murcia y con la que recorrerá España durante los próximos meses.

22.30 / La Sexta

Nuevo reto para ‘El jefe infiltrado’

Esta semana, Javier Lafuente, director de operaciones internacionales de Sanamar, empresa referente en el sector de los alimentos congelados, será El jefe infiltrado. Bajo una identidad falsa (un exboxeador que quiere reinventar su vida laboral), descubrirá, entre otras cosas, que su compañía no navega en aguas tranquilas, que no todos sus trabajadores controlan el arte de la paciencia y que sus comerciales no saben atraer clientes.

22.45 / La 1

‘Cara a cara’

Face off. Estados Unidos, 1997 (133 minutos). Director: John Woo. Intérpretes: John Travolta, Nicolas Cage, Joan Allen, Gina Gershon.

John Woo (Misión imposible 2 y Windtalkers) vuelve con otro de sus delirios visuales cargados de violencia en esta trepidante realización, que contó con una equilibrada pareja protagonista: John Travolta y Nicolas Cage. Un agente del FBI y un famoso terrorista intercambiarán sus rostros y sus personalidades para salir victoriosos en el combate final que están irremediablemente destinados a protagonizar.

22.45 / Cuatro

Complicado caso en ‘Mentes criminales’

Los miembros de la Unidad de Análisis de Conducta se enfrentan a otro enrevesado caso en esta entrega de Mentes criminales, titulada ‘Camaleón’. Ahora, David Rossi se cuestiona sus propias acciones tras una aguerrida lucha con un asesino en serie que casi le cuesta la vida. El sujeto parece ser más astuto que la policía, por lo que los analistas federales volcarán sus esfuerzos en poner fin a su estela criminal.

23.50 / La 2

‘Crónicas’ hace ecoturismo

El ecoturismo cuenta cada día con más seguidores y es una alternativa al turismo de masas. Permite acercarse a la fauna y la flora de un territorio y mejora la percepción que el ser humano tiene de las especies que en él habitan. Sin olvidar, que repercute en el desarrollo económico de la población local. Un equipo de Crónicas ha estado en tres espacios donde se practica el ecoturismo: el Parque Nacional de Monfragüe, en Cáceres; la Sierra de la Culebra, en Zamora; y Tarifa, en Cádiz. En estos lugares se practican avistamientos de aves, lobos y cetáceos

23.55 / Movistar Drama

‘Lost in Translation’

Estados Unidos, 2003 (102 minutos). Director: Sofia Coppola. Intérpretes: Scarlett Johansson, Bill Murray, Giovanni Ribisi, Anna Faris, Akiko Takeshita.

Tras debutar con la sorprendente Las vírgenes suicidas, Sofia Coppola cautivó a la crítica con esta Lost in Translation. La realizadora se inspiró para escribir la historia (merecido Oscar al mejor guion) en su experiencia personal durante la promoción en Japón de su primer trabajo -sus escuetas respuestas a los periodistas eran traducidas con largas frases- para ofrecer un sincero y agridulce retrato de la soledad y la incomunicación. A destacar, el trabajo, premiado con un Globo de Oro, de un gran Bill Murray.