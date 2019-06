¿Qué ver hoy en TV? | Miércoles 12 de Junio de 2019

8.55 / Telecinco

Entrevista de Ana Rosa a Albert Rivera

Tras asistir ayer a la reunión con el Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, se sentará hoy en el plató de El programa de Ana Rosa para ser entrevistado por Ana Rosa Quintana. El líder de Ciudadanos responderá a preguntas sobre diversos asuntos de actualidad política: los puntos acordados en la reunión de esta tarde; la intención de voto de su partido en la investidura; los posibles pactos con el PSOE; la presidencia de la mesa de la Asamblea de Madrid; los posibles pactos con el PP para el ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid; el apoyo de Manuel Valls al gobierno de Ada Colau en Barcelona; la relación de su partido con VOX y el reparto de escaños en el Congreso, entre otros.

21.45 / Antena 3

‘El hormiguero’ recibe a Willy Bárcenas y a Antón Carreño

Esta noche, El hormiguero recibe la visita de Willy Bárcenas y de Antón Carreño, dos de los miembros de una de las bandas del momento, Taburete. Con ellos Pablo Motos charlará de su último disco, titulado Madame Ayahuasca, y de la gira que están realizando por España, llamada ‘Ayahausca Tour’. En ella recorren catorce únicos destinos con aforos más grandes a los habituales en donde, con una nueva escenografía, ofrecen al público un repertorio de más de dos horas. Con ellos hablaremos sobre su breve, pero brillante trayectoria, consolidada a base de mucho trabajo y esfuerzo y sin apoyo de las grandes discográficas.

22.00 / COSMO

'O Brother'

O Brother, Where Art Thou? Estados Unidos, 2000 (102 minutos). Director: Joel Coen. Intérpretes: George Clooney, John Tuturro, Tim Blake Nelson.

Otro de los sorprendentes y delirantes productos de los Coen (ahora, con Joel como director y Ethan como coguionista), esta vez con un impagable George Clooney como protagonista. A destacar, dentro del buen tono general, la banda sonora de esta original adaptación de La odisea de Homero, solo que trasladando la acción al Misisipi de los años treinta, y, en lugar de Ulises, los que viajan son tres simpáticos presos fugados de la cárcel que deciden ganarse un dinero grabando una canción que será todo un éxito. Inteligente y muy divertida.

22.20 / La Sexta

Cómo comen los universitarios

Hace poco más de dos meses se creó una situación de alerta alimentaria en la Residencia Duque de Ahumada, para hijos y familiares de miembros de la Guardia Civil. Al menos 80 jóvenes sufrieron episodios de gastroenteritis y todavía hoy los afectados desconocen las causas de la posible intoxicación. Esta semana, Alberto Chicote pone el foco en las intoxicaciones alimentarias y la mala calidad de la comida, denunciadas por universitarios que se alojan en residencias de estudiantes de Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha. ¿Quién gestiona estas residencias?, ¿qué controles sanitarios pasan habitualmente?, ¿qué comen los universitarios en España? ¿Te lo vas a comer? buscará las respuestas.

22.40 / Antena 3

El último ‘Asaltos’ de ‘La Voz Senior’

Tras completarse la primera fase del programa, Antena 3 cierra esta noche la segunda fase, los ‘Asaltos’ de La Voz Senior. Los coaches deben quedarse sólo con dos talents de sus respectivos equipos, que se convertirán automáticamente en semifinalistas de la primera edición. En esta segunda y última noche de Asaltos, Antonio Orozco y Paulina Rubio serán los que elijan a sus semifinalistas. Ayudados por sus respectivos asesores, 10 talents se volverán a subir al escenario este miércoles. En el caso de Antonio Orozco, sus elegidos en las Audiciones a Ciegas fueron La Tata, Juan Mena, Loli Moreno, Marcelo Gómez y Los D’Orlando. Para Paulina Rubio, su equipo está formado por Ricardo Rubén, Adriana Ceballos, Frank Mercader, Charles Rolle y Xabi Garriga.

22.40 / Telecinco

Más humor en ‘La que se avecina’

Animada por Menchu, Berta decida cambiar su vida drásticamente y convertirse en una femme fatale, a diferencia de su hija Alba, que tras su crisis sentimental con Enrique ha buscado refugio en la religión en esta nueva entrega de La que se avecina, titulada ‘Una patata en el aire, una batalla de evangélicas y un templo zurrasardinas’. Por otra parte, Amador utiliza a Agustín, su inquilino, para que distraiga a Clara, mientras afianza su relación sentimental con Bárbara, decidida a presentar a su amado a sus padres. Entretanto, Fina emprende una cruzada personal contra Maite, pegando carteles suyos como masajista erótica por todo el barrio. Además, Chusa descubre un próspero negocio cuando lleva a los hijos de los Cuquis al colegio.

22.45 / Cuatro

‘Fuera de cobertura inicia temporada’

En el último año, la Costa del Sol ha vivido uno de sus periodos más violentos: tiroteos, asesinatos, secuestros… delitos que, a menudo, están relacionados con el tráfico de estupefacientes. Tras abordar el narcotráfico en los otros dos puntos calientes de España en sus dos temporadas anteriores (Galicia y la zona del Estrecho), Alejandra Andrade se desplaza a esta glamurosa y turística zona costera de Málaga, en la nueva temporada de Fuera de cobertura.

22.45 / La 1

‘En el valle de Elah’

In the Valley of Elah. Estados Unidos, 2007 (124 minutos). Director: Paul Haggis. Intérpretes: Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Susan Sarandon.

El reconocido guionista de la interesantísimas Million dolar baby y Cartas desde Iwo Jima, y director de la aplaudida Crash, Paul Haggis, se acerca al infierno de la guerra de Irak en esta comprometida mezcla de drama e intriga apoyada por unas interpretaciones de lujo (perfecto Tommy Lee Jones en el papel de un militar jubilado que busca a su desaparecido hijo). Una de las miradas más lúcidas sobre los horrores de este conflicto bélico.

0.35 / La 1

‘Españoles en el mundo’ viaja a Nueva Zelanda

Esta semana, Españoles en el mundo invita al espectador a las antípodas para conocer la Isla Sur de Nueva Zelanda. El equipo del programa se dejará guiar por los mejores anfitriones que les enseñarán una isla más montañosa y agreste que la norte y, además, famosa por sus grandes rebaños de ovejas. Con Rocío recorrerán la capital de la isla sur, Christchurch, en reconstrucción tras el terrible terremoto que la asoló en 2011. Con Joan y Elia volarán en avioneta para descubrir las espectaculares montañas de la isla y navegarán por el inmenso fiordo de Milford Sound. Y finalmente, con Nadjejda, conocerán Portobello, la bahía de Otago y la curiosa Quarantine Island, que sirvió de estación de cuarentena para los primeros europeos llegados al país y en la que los únicos habitantes son Nadjejda y su familia.