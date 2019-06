¿Qué ver hoy en TV? | Miércoles 5 de Junio de 2019

20.00 / La 2

'Cartas en el tiempo', expediciones que hacen historia

Esta semana, Cartas en el tiempo mostrará las cartas de un marino y un científico que, en siglos diferentes, llegan a continentes desconocidos: América y África. Cristóbal Colón y Francisco Quiroga son los autores de estas misivas en ‘Grandes exploradores', del siglo XV y del siglo XIX, respectivamente. Alfonso Agra interpreta a Colón en Sant Jeroni de la Murtra. Los encargados de explicar la importancia y el significado de esta carta son Consuelo Varela, profesora e investigadora del CSIC; Carlos Alberto González, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla; Sandra Sáenz-López, doctora en Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid; y Juan Pimentel, historiador de la ciencia del CSIC. Porsu parte, Iván Benet interpreta a Quiroga en el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Participan José Antonio Rodríguez, profesor de Geografía de la Universidad Autónoma Madrid; Antonio González, catedrático de Historia de la Farmacia Universidad Complutense de Madrid; Juan Pimentel y José García-Velasco, presidente de la Institución Libre de Enseñanza.

21.45 / Antena 3

Miguel Ángel Revilla vuelve a ‘El hormiguero’

Un veterano del programa que conduce Pablo Motos El hormiguero recibe la visita del Presidente electo de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien acaba de proclamarse vencedor en las recientes elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo. A sus 76 años, el líder del Partido Regionalista de Cantabria ha logrado proclamarse ganador, por primera vez desde 1991, por encima de las fuerzas conservadoras de la región. Revilla podrá cumplir su cuarta legislatura al frente de la región cántabra.

22.00 / La 2

‘El puente sobre el río Kwai’

The Bridge on the River Kwai. Estados Unidos, 1957 (155 minutos). Director: David Lean. Intérpretes: William Holden, Alec Guinness.

Durante la II Guerra Mundial, unos prisioneros británicos construyen un puente para unir el tren de Bangkok con el de Rangún. El día de la inauguración, un soldado norteamericano, un comandante británico y un teniente canadiense logran volarlo. Con este argumento arranca este oscarizado filme, escrito por Michael Wilson y Carl Foreman a partir de una novela de Pierre Boulle y dirigido con maestría por el gran David Lean. Todo un clásico.

22.00 / AXN White

‘The box’

The box. Estados Unidos, 2009 (115 minutos). Director: Richard Kelly. Intérpretes: Cameron Díaz, James Marsden, Frank Langella, James Rebhorn.

Año 1976. Norma Lewis es profesora en un instituto privado y su marido, Arthur, es ingeniero de la NASA. Son, en todos los aspectos, una pareja normal que lleva una vida sin problemas en las afueras de la ciudad con su hijo Walter, de 9 años. Todo cambia cuando un misterioso hombre con un rostro horrible y desfigurado aparece en su puerta y presenta a Norma su propuesta de vida alternativa: una caja. Lejos de los efectismos habituales de los thrillers fantásticos al uso, Richard Kelly (Donnie Darko) propone un extraño e imprevisible relato que reflexiona sobre el propio ser humano, sobre el egoísmo y la pérdida de valores de la sociedad actual. Todo servido con una original banda sonora y unas más que correctas interpretaciones.

22.30 / La Sexta

Chicote come en centros escolares

La Organización Mundial de la Salud alerta que la obesidad infantil se está convirtiendo en un problema de salud pública. ¿Qué comen los niños?, ¿Contribuyen los centros escolares a frenar la epidemia de sobrepeso y obesidad con alimentos saludables o por el contrario favorecen los malos hábitos? Alberto Chicote investiga la comida que se sirve en los comedores escolares, en esta nueva entrega de ¿Te lo vas a comer?. El popular cocinero metido a periodista de investigación hará un recorrido por el país para ver qué comen los niños en los comedores escolares, de Andalucía hasta Canarias pasando por Galicia. El viaje arranca en Andalucía, donde una empresa de catering, Aramark, es la que más comedores de colegios públicos gestiona. En distintos colegios hay padres que se quejan de la mala calidad de la comida de sus hijos, hasta el punto de que han decidido sacarles del comedor escolar.

22.40 / Antena 3

Primeros ‘Asaltos’ de ‘La voz senior’

Tras completarse la primera fase del programa, Antena 3 estrena los ‘Asaltos’ de La voz senior. A lo largo de las dos próximas galas, los coaches eligirán sólo a dos concursantes de sus respectivos equipos. Para que la decisión sea más llevadera, contarán con la ayuda de sus asesores, Bustamante (con Pablo López), Tomatito (con David Bisbal), José Mercé (con Antonio Orozco) y Antonio Carmona (Paulina Rubio). Esta primera noche, Pablo López y David Bisbal serán los que tomen las primeras decisiones. En el caso de David Bisbal, sus elegidos en las ‘Audiciones a ciegas’ fueron Fernando Cejalvo, Blanca Villa, Javier Gallego, Ramón Luis e Ignacio Encinas. Pablo López deberá elegir entre Helena Bianco, Giuseppe Izzillo, Enriqueta Caballero, David Jarque y José María Guzmán.

22.40 / Telecinco

Norma Ruiz reaparece en ‘La que se avecina

Una tutoría sobre el rendimiento académico de Ojos de Pollo unió los destinos de Amador, padre del niño, y Bárbara, su profesora de Primaria. En el centro escolar surgió la chispa que más tarde avivó el romance. La actriz Norma Ruiz volverá a ponerse en la piel de la atractiva docente en su nueva aparición en La que se avecina, en la que tratará de retomar su relación con el Cuqui, ignorando que acaba de dejar embarazada a Clara, la sobrina de Menchu. Asimismo, en el capítulo titulado ‘Un aprendiz de empotrador, un martirio redentor y un borderline en apuros’, Antonio Recio sigue en coma tras ser atropellado. Angustiada por su estado de salud, Berta convence a su hija Alba y a Enrique de que la curación de su esposo solo llegará a través de la fe, el sacrificio y la penitencia.

22.45 / Cuatro

Especies invasoras, ‘En el punto de mira’

En España hay actualmente unas 200 especies invasoras que han llegado para quedarse. El equipo de En el punto de mira visita diversos puntos de España en los que la población está siendo azotada por diversas plagas: el mosquito tigre en toda la zona de Levante, un insecto cuya picadura puede transmitir enfermedades como el dengue; las termitas que han proliferado en Tenerife, capaces de pulverizar la estructura de una casa en poco tiempo; o la avispa velutina, que el año pasado provocó la muerte a tres personas en Galicia y hace pocos días la de un joven en Asturias tras haber sufrido picaduras de este insecto. Boro Barber, Marta Losada y María Miñana hablarán con personas afectadas, tratarán de explicar por qué se producen estos fenómenos y analizarán las claves para combatirlos.

0.35 / La 1

‘Españoles en el mundo’ viaja hasta Canadá

Otro de los sorprendentes destinos de Españoles en el mundo. El programa viaja esta noche a la provincia de Alberta, Canadá, para recorrer los fascinantes paisajes de las Montañas Rocosas. El equipo del programa escalará con Daniel en el Parque Nacional de Banff, hogar del oso grizzli, y conocerá una de las imágenes más icónicas del país: el lago Moraine. Con Verónica recorrerán Calgary y el contraste de su pasado de los primeros colonos y su pujanza actual. Con Antonio, Raquel y sus hijos conducirán en caravana por la carretera de los Campos de Hielo que une el Parque Nacional de Jasper, hogar del oso negro, y el parque de Banff, visitando el glaciar Athabasca. Un viaje lleno de idílicos paisajes.