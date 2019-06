Vuelven Ángel Martín y Patricia Conde, la pareja que surgió de la nada

Cuando mañana se estrene en #0 el nuevo programa Dar cera, Pulir #0, será la quinta vez en la que sus dos presentadores, Ángel Martín y Patricia Conde, compartan pantalla en 13 años. Este título, en el que se les verá hacer cosas que ya han hecho en anteriores colaboraciones como comentar otros programas de televisión, no es solo un vehículo para la pareja. Es también una consolidación del dúo desconocido que en 2006 se convirtió en lo más visto de una cadena, La Sexta, que acababa de nacer; que al poco era uno de los tándems más queridos de la época, presentando campanadas y galas; y que hoy es, casi sin avisar, una de las colaboraciones más estables y longevas de la televisión actual. “Ni de puta broma, ni en mis mejores sueños, ni en mis peores pesadillas me hubiera imaginado hace años que seguiríamos trabajando juntos a estas alturas”, jura Martín al teléfono.

Pocas parejas tienen una química tan potente que les tenga años enlazando proyectos en diferentes cadenas. Ellos la notaron desde el principio, o al menos así lo recuerda Martín. “Yo me dedicaba a repasar la prensa en el programa de Manel Fuentes. Me llamaron unos productores y se me dijeron: ‘Hay este proyecto’. Tenían muy claro que la presentadora iba a ser ella, a la cual yo no la conocía. La había visto en El Informal y sabía que controlaba de comedia”, recuerda. “Mi parte, que de nuevo era repasar prensa, la escribía yo y eso implicaba escribir algunas frases que tenía que decirme ella. Y cuando vi que se reía al leer que lo le había escrito, supe que había potencial”. Sus conversaciones, ácidas y prácticamente improvisadas, él seco y ella risueña, se convirtieron en la marca de la casa.

Aquel programa, Sé lo que hicisteis la última semana, era un zapping semanal con contenidos de otras cadenas. Visto el éxito que tuvieron en la joven cadena, acabaron convertidos en un espacio diario, Sé lo que hicisteis, cuya duración empezó a crecer junto con su éxito. “Aquello no paraba de alagarse. Yo creo que llegó un punto en el que acabábamos un programa, ponían unos anuncios, y ya volvíamos con el programa siguiente”, se maravilla Martín. En enero de 2011, Martín dejó el programa alegando agotamiento. Para entonces, el dúo ya había presentado unos TP de Oro (2006) y las campanadas de La Sexta (2007 y 2008). Unos meses después, Sé lo que hicisteis dejó de producirse.

Cada uno siguió sus caminos. Conde probó suerte con un formato de cámara oculta, Ciento y la madre, y con su compañero de El informal, Florentino Fernández, en Killer Karaoke. Ángel Martín asumió Órbita Laika en La 2. Pero el recuerdo que dejaron había envejecido bien. En enero de 2018, #0 anunció que les daba un espacio llamado Wifileaks. La noticia se tomó como un acontecimiento: el vídeo del anuncio tuvo 30.000 reproducciones en dos horas. El programa tuvo menos éxito. “Era muy cansado”, admite Martín. Se canceló este enero.

Podría haber sido un experimento. El nuevo título sugiere que no. Está hecho a medida: comentan otros programas de #0. “Los jefes de Movistar no saben lo que hacen”, sopesa Martín. “Que si queremos decir lo que pensamos de su cadena. No están bien de la cabeza. Pero eso no es culpa nuestra”.