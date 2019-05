¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 31 de Mayo de 2019

20.30 / La 2

Los estrenos de ‘Días de cine’

Días de cine comenzará esta nueva edición con Clara y Claire, comedia protagonizada por Juliette Binoche en la que interpreta a una cincuentona que en Facebook se hace pasar por una veinteañera, una película que habla sobre las apariencias en las redes sociales. Además, destaca el estreno de La estrategia del pequinés, drama dirigido por Elio Quiroga y basado en la novela homónima de Alexis Ravelo. El programa también destaca los estrenos de la española La ciudad oculta, película documental de Víctor Moreno y dos películas de animación, Dilili en París, película francesa, dirigida por Michel Ocelot y que fue en 2018 Premio César a la Mejor película de animación; y la japonesa Okko: El hostal y sus fantasmas, filme que ha sido galardonado en su país con el premio a la mejor película de animación del año.

21.30 / La Sexta

Sin pactos no hay victoria

No mandará el ganador, sino el que logre pactar. La izquierda ha vencido en muchos territorios pero no podrá gobernar en algunas de las principales plazas. laSexta Columna estrena, bajo el título ‘Pactolandia’ el amplio abanico de posibilidades que se han abierto tras las pasadas elecciones. La izquierda ha vencido en muchos territorios pero no podrá gobernar en algunas de las principales plazas. Un pacto de derechas sacará a Manuela Carmena de su ayuntamiento y el PSOE no se hará con la Comunidad de Madrid, a pesar de sus victorias. Ada Colau, empatada con Esquerra, necesitará el apoyo de socialistas o de Ciudadanos para seguir como alcaldesa. ¿Cómo serán esos acuerdos?

22.00 / COSMO

Nuevos capítulos de 'No limit'

No limit estrena su segunda temporada. Esta producción mezcla acción y comedia familiar que transcurre en la ciudad de Marsella con su atmósfera portuaria y mediterránea. Esta ciudad ha sido escenario de otros títulos como la exitosa franquicia cinematográfica Taxi, escrita y dirigida por Luc Besson, el creador de esta ficción. De hecho, es heredera de su universo: acción, emoción y humor en una mezcla de géneros. Esta segunda remesa consta de ocho entregas y muestra como si una vida familiar complicada y una enfermedad terminal incurable no fueran suficientes problemas, en los nuevos episodios Vincent Libérati deberá acostumbrarse a trabajar con un nuevo compañero en Hydra y, al mismo tiempo, luchar contra una despiadada organización criminal. Los nuevos capítulos cuentan con la participación de Tchéky Karyo. Este actor, que ha participado en series como Nikita o más recientemente The Missing, encarna a Koskas, un veterano de las fuerzas especiales que se ha convertido en un criminal peligroso, seductor pero maquiavélico, que dirige una misteriosa organización criminal contra la que el protagonista tendrá que luchar.

22.00 / Telecinco

‘Mi casa es la tuya’, con Juan José Padilla

Veinticinco años de oficio y 39 cornadas repartidas por el cuerpo han convertido a Juan José Padilla en un nombre legendario del mundo del toro. El diestro jerezano, retirado recientemente de los ruedos, abrirá las puertas de ‘La Gayola’, su finca gaditana, para recibir a Bertín Osborne en la nueva entrega de Mi casa es la tuya. Allí, el matador, que pasó de ser llamado el ‘Ciclón de Jerez’ a ‘El Pirata’ en las plazas, recordará sus inicios profesionales, su infancia, la relación con su familia y algunos de los momentos más duros de su vida. La velada culminará con la visita de Adolfo Suárez Illana, gran amigo del diestro y también torero. Explicará que, a pesar de los complicados momentos que vivió su amigo, tenía claro que saltaría nuevamente a los ruedos porque “no torear no era opción”. Ambos recordarán junto al presentador la figura del expresidente Adolfo Suárez y abordarán el presente y el futuro de la Tauromaquia.

22.00 / La 2

Doble cita con el cine canario

Un día después de la celebración del Día de Canarias, Historia de nuestro cine emitirá dos películas producidas y dirigidas por profesionales nacidos en esa Comunidad y rodadas allí: Mararía, de Antonio Betancor (1998) y Guarapo, de Teodoro y Santiago Ríos (1987), primer largometraje comercial canario. La primera será presentada por la investigadora cinematográfica Andrea Morán, colaboradora habitual del programa. En el coloquio estarán el actor José Manuel Cervino, nacido en Santa Cruz de Tenerife y uno de los protagonistas de ambas películas; y Teodoro y Santiago Ríos, productores, guionistas y directores de Guarapo.

22.10 / Antena 3

'El quinto elemento'

The fifth element. Estados Unidos, 1997 (118 minutos). Director: Luc Besson. Intérpretes: Bruce Willis, Gary Oldman, Ian Holm, Milla Jovovich.

Una entrega de ciencia ficción, realmente conseguida y visualmente perfecta, en la que se concentran talentos de la talla de Dan Weil, a cargo del diseño de producción; Luc Besson (El gran azul), a cargo de la dirección; Jean-Paul Gaultier, vestuario, y Mark Stetson, un veterano en el campo de los efectos visuales que ha trabajado en producciones tan emblemáticas como Blade Runner. Un futuro lleno de acción en el que su protagonista, el siempre efectivo Bruce Willis, se defiende a las mil maravillas. Buena.

22.10 / La 1

Jordi Cruz cocinará un menú muy especial

Esta semana Cena con mamá recibe al televisivo chef Jordi Cruz, el español más joven en ganar una estrella Michelin (en la actualidad tiene cuatro). El invitado hará madrugar a Cayetana Guillén Cuervo para estar a primera hora en el mercado de la Boquería de Barcelona y comprar el mejor género. Después, la finalista de MasterChef Celebrity volverá a lucir el delantal para cocinar junto a Carlos Maldonado un menú diseñado por el propio Jordi Cruz: rodaballo asado con pieles glaseadas, costilla de cordero lechal con albaricoque pasificado y un bizcocho de chocolate y helado de maderas infusionadas. Además, Montse, la hermana de Jordi, llevará a su madre a la cena y contará las anécdotas más entrañables y vergonzosas de su hermano pequeño.

23.20 / La 1

‘Donde comen dos’ viaja a Málaga

Langui y Pablo visitan esta semana el sur de España en Donde comen dos. El destino será Málaga, Allí comerán en el restaurante del chef Dani García, que será el encargado de guiarles por los secretos de su gastronomía. Pablo ejercerá de maestro de ceremonias en su tierra y enseñará a Langui a comer espetos en compañía del actor Jesús Bonilla. Subirán a una noria, practicarán paramotor y Langui manejará una embarcación. Además, cantarán junto a la gran Pasión Vega, que emocionará a Pablo con una de sus canciones más conocidas. Para completar el viaje, el malagueño enseñará a Langui su barrio, el sitio en el que se toma el aperitivo y la plaza que lleva su nombre. De recuerdo se llevarán un grafiti con su retrato y unas clases de golf.