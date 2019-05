¿Cómo acabará ‘Juego de tronos’? 15 teorías sobre el final

Arya Stark en el capítulo 5 de esta temporada. En vídeo, el tráiler del último episodio de la serie.

La lucha por el poder de los Siete Reinos ha sido la clave de Juego de tronos. Ese enfrentamiento nos ha traído hasta aquí, un capítulo final que se emitirá en la madrugada del domingo al lunes y al que solo han llegado un puñado de personajes con posibilidades reales de sentarse en el Trono de Hierro. ¿O quizá ninguno lo haga? Todavía puede pasar casi cualquier cosa en los 80 minutos que quedan por delante. Muchas teorías de los fans han circulado en los últimos días sobre cómo podría acabar la serie. Estas son algunas (spoilers de hasta el penúltimo capítulo):

- No ha llegado el fin de los Caminantes Blancos



Muchos seguidores de la serie se quedaron con la sensación de que la amenaza del Rey de la Noche y su ejército de zombis se había vendido tan grande que una batalla resuelta en solo un capítulo, y más en el tercer episodio de la temporada, les ha hecho desconfiar. ¿Y si en realidad todavía quedaran Caminantes Blancos por el mundo y jugaran un papel decisivo en el final?

- Tyrion es un Targaryen y terminará en el trono

Es una teoría que viene de lejos y que rondaba a los lectores de los libros: Tyrion no es en realidad un Lannister sino un Targaryen y su verdadero padre no es Tywin sino Aerys, el Rey Loco. Esto podría situarle en el Trono de Hierro. Explicaría que los dragones se dejaran tocar por él. Y si en un momento dado, Daenerys se enfada con él en el último capítulo como el traidor que es y le dedica un "dracarys", el fuego no le afectaría. Parece poco probable porque sería un cambio demasiado radical para solo un episodio. Además de que repetirían lo que ha ocurrido con Jon...

- Bran controlará a Drogon

Esa habilidad de Bran de tomar control de otras criaturas no ha sido suficientemente explotada, y menos en la recta final. Mucha gente esperaba que el joven Stark controlara un dragón y que así se cumpliera lo que el anterior Cuervo de Tres Ojos le dijo, que no volvería a andar pero que volaría. ¿Se refería a cuando tomó posesión de unos cuervos? Eso es una tristeza. Quizá todavía nos quede por ver a Bran dentro de Drogon para llevar a cabo alguna misión trascendental en el final. ¿Fundir el Trono de Hierro? ¿Matar a alguien?

- Arya se pondrá el rostro de otro personaje

Que sepamos, Arya todavía no ha usado esta habilidad en esta temporada, y también nos parece muy mal. Sería un golpe de efecto para el último capítulo. Algunos pensaban que sería ella, con la cara de Jaime, quien mataría a Cersei. Pero descartado eso, ahora los ojos se dirigen hacia la posible muerte de Daenerys. ¿Será Arya, con el rostro de otra persona, quien lo haga? Eso sí, la persona de la que tome el rostro tiene que haber muerto antes... ¿Jon? ¿Gusano Gris?

- Arya matará a Daenerys

Vinculado con el anterior punto, o no. Melisandre ha recordado recientemente que Arya cerraría para siempre ojos marrones, azules y verdes. De nuevo, descartamos los ojos verdes de Cersei, por lo que parece que la candidata más evidente es Dany. Además, damos por hecho que Daenerys debe morir en el último capítulo. Y no hay muchos más candidatos para acabar con ella, porque que lo haga Jon parece un giro demasiado improbable (pero quién sabe a estas alturas...).

- Sansa matará a Daenerys

No nos olvidemos de Sansa. Ha quedado constatada la mala relación que hay entre las cuñadas, y Sansa es una de las pocas personas que mantiene la cabeza fría. Arya le dio una daga antes de la Batalla de Invernalia que todavía no ha usado (la vimos cuando estaba en la cripta pero no la llegó a usar). ¿Y si fuera ella quien libera a los Siete Reinos de la nueva reina loca?

- Sansa reinará en el Norte con Tyrion (o incluso en los Siete Reinos)

The Queen in the North. Sansa parece la candidata más clara para quedarse como reina en el Norte. Es el personaje más sensato, inteligente y pragmático de todos a estas alturas, y no está manchado de sangre inocente. Y acompañada por Tyrion harían una pareja imparable. De hecho, aunque tendrían que pasar muchas cosas en el capítulo final, no se puede descartar que terminen reinando los dos sobre los Siete Reinos.

- Jon morirá

Tras morir al final de la quinta temporada, Melisandre le resucitó porque Jon tenía una misión que hacer. Todavía no está muy clara cuál era esa misión porque en esta temporada ha hecho más bien poco. Pero, sea cual sea, podría llevarla a cabo en este último episodio y eso supondría que moriría después. ¿Sacrificarse por algún motivo? Así, de paso, se ahorraría tener que reinar sobre los Siete Reinos, cosa que le da mucha pereza.

- Daenerys está embarazada

En la temporada pasada los guionistas sembraron muchas pistas que daban a entender que la khaleesi podría estar en breve embarazada. Han pasado los capítulos y no hemos vuelto a saber nada de eso. Pero podría ser el as que guarda en la manga para Intentar que Jon, que ha visto cómo ha matado a tantísimos inocentes, no se vaya de su lado. Ese hijo terminaría reinando dentro de unos años, uniendo el hielo y el fuego del título de la saga de libros original. ¿Morirá estando embarazada? No sería la primera en esta serie...

- Varys ha envenenado a Daenerys

Mucha gente sigue pensando que las primeras escenas de Varys en el capítulo 8x05 tienen que significar algo. ¿A quién estaba avisando con las cartas que estaba mandando comunicando que Jon es el verdadero heredero del trono? ¿Y si el interés de Varys por si Dany estaba comiendo significaba que estaba intentando envenenarla, conocedor de que le quedaban pocas horas de vida a él mismo?

- Bran será quien se siente en el Trono de Hierro

Las casas de apuestas iban muy fuerte con Bran desde el principio de esta última temporada como principal candidato a sentarse en el Trono de Hierro. ¿Por qué? Quién sabe, porque parece bastante improbable. Nunca ha parecido tener interés por reinar en nada y, a pesar de poder saberlo todo, no ha contado mucho... Pero debe haber algún motivo que se nos escapa para que la teoría esté ahí.

- Bran es el verdadero villano

Durante mucho tiempo hubo quienes pensaron que Bran y el Rey de la Noche eran la misma persona. Cuando en la temporada seis los dos personajes se tocaron, es posible que Bran se conviertiera en villano. Eso podría explicar ese silencio sobre lo que va a ocurrir: está dejando que se maten entre ellos para terminar él reinando sobre lo que quede en pie. Una teoría bastante loca (como muchas otras)...

- Cersei no ha muerto

Para la gran Cersei Lannister esperábamos una muerte impactante. Morir en los brazos de su hermano sepultada bajo la fortaleza roja se nos queda flojo. No hemos visto su cadáver (ni el de Jaime, pero él llegó ahí herido de muerte), y si no hay cadáver, nunca podemos fiarnos de que el personaje esté muerto de verdad. Eso sí, sería una trampa bastante gorda. Pero de perdidos al río.

- El Trono de Hierro queda vacío o se destruye

¿Y si la lucha por el Trono de Hierro solo hubiera sido un macguffin, un elemento que solo ha servido para que la trama avanzara pero que al final resulta ser irrelevante? ¿Y si se queda vacío y todos los personajes que pueden sentarse en él renuncian a hacerlo o mueren antes? ¿Y si en la destrucción de Desembarco también ha caído el Trono? ¿Y si (como dijimos arriba) Drogon lo funde? Los Siete Reinos podrían separarse, tener cada uno su propio rey (o su propia forma de gobierno independiente) y listo. Una opción que nos parece muy probable, por cierto.

- Sam está escribiendo la historia de Juego de tronos

Otra de las teorías que lleva tiempo rondando Internet. Más allá de descubrir, a medias con Bran, la verdadera identidad de Jon, Sam no ha aportado mucho a la serie, y como se supone que lo suyo es leer y escribir, podría ser una especie de encarnación ficticia de George R.R. Martin y que al final descubramos que él ha sido el cronista de Poniente y que la última escena de la serie sea un Sam ya mayor terminando de escribir lo que él y sus compañeros vivieron años atrás.