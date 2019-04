Los toros de Victorino inauguran por tercera vez la temporada en Las Ventas

Los toros de la ganadería de Victorino Martín inauguran este Domingo de Ramos, 14 de abril, la temporada de festejos mayores en la plaza de Las Ventas.

Este es el tercer año de manera consecutiva que el prestigioso hierro de Galapagar se anuncia en una fecha que reúne los ingredientes suficientes para atraer la atención de los aficionados.

No en vano el cartel de toreros lo componen tres nombres que, por distintas razones, concitan un gran interés: Fernando Robleño (Madrid, 1979), Octavio Chacón (Prado del Rey, Cádiz, 1984), y Pepe Moral (Los Palacios, Sevilla, 1987).

El primero de ellos cumple ya 19 temporadas como matador de toros, ha hecho el paseíllo 44 tardes en esta plaza y ha lidiado más de 25 corridas de Victorino Martín.

Según un comunicado de Plaza1, el torero madrileño -que está, además, anunciado en las corridas de José Escolar y Valdellán en San Isidro- asegura que “tiene su valor aguantar el tirón, y que los aficionados te sigan queriendo ver es síntoma de que he evolucionado dentro de las dificultades con las que me encuentro muchas tardes”.

“Me siento contento y orgulloso de la trayectoria profesional que estoy llevando en Madrid”, añade, “y lo más importante de todo es que parece que otra vez se me vuelve a abrir el camino, y ojalá ahora ayuden los toros”.

Octavio Chacón, por su parte, vuelve a la plaza madrileña tras su sorprendente actuación del año pasado ante los toros del Saltillo y la oreja que cortó en la pasada feria de Otoño; abre este domingo su apretada temporada venteña, pues, además del compromiso de este domingo, se enfrentará a los toros de Pedraza de Yeltes, Cuadri y de nuevo Victorino Martín en el ciclo isidril.

“Es bueno que los aficionados esperen algo de Octavio Chacón que les emocione”, afirma el torero; “quiero dar una sensación buena y decirle a la afición de Madrid que no estoy de paso, que vengo a quedarme”.

“Al cabo del tiempo me he dado cuenta que una de las grandes lecciones que me ha dado la vida es que hay que saber aguantar y no bloquearse”, prosigue. “Cuando uno realmente lucha por sus objetivos, incluso los años de parón vienen bien”.

Cierra la terna el sevillano Pepe Moral, recuperado ya de la lesión que sufrió en la reciente feria de Valdemorillo.

Los ‘victorinos’ son la antesala de otros dos compromisos -Fuente Ymbro y Baltasar Ibán- con los que pretende afianzar su posición en la temporada actual. “Sobre todo, se necesita mucha verdad”, responde cuando le preguntan por la corrida de este domingo. “Cada vez que te pones delante de un toro de Victorino hay que entregarlo todo”, añade. “Me motiva que para poder torear tengas que entregar, tu cuerpo, tu vida y tus conocimientos a este animal”.