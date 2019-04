Arquitectura de aire

Al globo de aire caliente que los hermanos Montgolfier crearon en 1782 remonta la arquitecta Sharon Francis la primera estructura inflable. Luego llegaría la del conde Ferdinand von Zeppelin (1784) o las que Walter Bird ideó para proteger radares en la II Guerra Mundial. La autora de Bubbletecture: Inflatable Architecture and Design (Phaidon) recuerda que entre 1944 y 1945 un ejército de élite conocido como The Ghost Army utilizó tanques hinchables para dar la impresión de que los Aliados eran más poderosos de lo que eran. Pero fueron los sesenta la década en la que la arquitectura y el diseño hinchables reflejaron el espíritu rupturista de la época, la celebración del plástico y la posibilidad de una arquitectura instantánea, barata y transportable capaz de cuestionar la naturaleza estática de la arquitectura monumental. Hoy, los hinchables de doble membrana forman parte de edificios permanentes como el estadio muniqués Allianz Arena, de Herzog & de Meuron, o The Shed, el centro para la innovación artística capaz de encogerse o crecer que Diller Scofidio + Renfro acaban de inaugurar en Nueva York.