Cuando pocos apostaban ya a estas alturas por The Walking Dead, va y resucita. La serie de los zombis acaba de despedir su novena temporada con los peores datos de audiencia desde su estreno. Lejos quedan ya los 17,2 millones de espectadores que siguieron el arranque de la quinta temporada, el techo alcanzado por la serie. Entonces era una de las historias más vistas de toda la televisión estadounidense. El penúltimo episodio de la novena entrega fue el menos seguido de toda la serie, con solo 4,15 millones de espectadores en su emisión en directo en EE UU. El abandono de tanto fan es comprensible después de varias temporadas en las que los personajes han estado caminando en círculos por el desierto sin ir a ningún lado. Las historias se habían vuelto repetitivas y los personajes, cansinos.

Pero, milagrosamente, en su novena temporada The Walking Dead resucitó. Para ello ha necesitado una gran limpia. Ha cambiado los mandos detrás de las cámaras, con Angela Kang como showrunner. Y sobre todo ha hecho limpieza de personajes. La marcha de Andrew Lincoln (Rick) ha estado acompañada por la salida por la puerta de atrás de Lauren Cohan (Maggie), que podría volver en algún momento con menor presencia. A lo largo de la temporada, otros personajes han desaparecido (spoilers de la novena temporada a partir de aquí): Jesús, Dwight, Henry, Tara y Enid han salido de la ecuación en diferentes circunstancias. Además, en la próxima temporada Michonne (Danai Gurira) solo aparecerá de forma limitada antes de marcharse para centrarse en su carrera cinematográfica y teatral. Volviendo a esta temporada, hacia la mitad se dio un salto temporal de varios años que permitió introducir nuevas dinámicas en la historia de forma más natural.

También ha ayudado a revitalizar la serie la llegada de los nuevos villanos, los Susurradores, y de su líder, Alpha, interpretada por Samantha Morton. Inquietantes ya de por sí con sus caretas de caminantes, su presentación a través de la hija de Alpha se hizo de forma cuidadosa y bien planeada. Toda su vileza quedó constatada en el capítulo 9x15 con una decena de cabezas clavadas en otras tantas picas. El episodio final también ha puesto a los personajes en una situación extrema nueva: una gran nevada que les obliga a reconsiderar alianzas.

The Walking Dead ha vuelto a combinar historias personales, aventuras y acción de forma equilibrada y que ha logrado interesar al espectador. El aire fresco le ha sentado muy bien y ha dado ritmo a unas tramas que estaban atascadas y que solo las seguían unos pocos por inercia más que por interés real. Afortunadamente para esos supervivientes, la insistencia ha tenido recompensa y hay esperanza para la serie, que ya está renovada para una décima temporada y no tiene visos de tener un fin cercano. Al contrario: a lo largo de esta temporada, AMC ha anunciado que producirá varias películas con Andrew Lincoln como protagonista y que pondrá en marcha un nuevo spin off. Parece que la gallina zombi de los huevos de oro todavía tiene vida.