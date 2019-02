Berto Romero: “La sensación de que todos nos engañan hace que nos obsesionemos con la verdad”

"¿Cuándo dejó esto de ser una comedia y se convirtió en una tragedia?", pregunta el personaje de Berto Romero en la segunda temporada de Mira lo que has hecho. "Igual cuando dejaste de ser un cómico y te creíste un actor", le contesta Sandra, su mujer en la ficción (interpretada por Eva Ugarte).

Cómico y actor, guionista y creador de la serie que protagoniza, Berto Romero (Manresa, 44 años) ha ideado para la comedia de Movistar + (que acaba de estrenar su segunda temporada) una versión de él mismo que juega con las expectativas de los espectadores y la imagen ellos tienen de él: "Intento adelantarme a lo que piensa el público porque, si no, voy a ir siempre tarde", reflexiona él, en un falso salón de una tienda de decoración sueca, donde, apropiadamente, promociona la serie ante los medios.

Ese juego por el que la propia vida de Berto Romero se convierte en material de ficción (él es padre de tres hijos, dos de ellos mellizos; su alter ego ya es padre de Lucas y esta temporada espera mellizos) da ahora un triple salto mortal: el Berto ficticio se lanza también a grabar una serie basada en su vida. "Siempre me ha interesado mucho el falso documental, los narradores que hablan de la creación de historias, Charlie Kaufman, Woody Allen...", dice el cómico.

En los nuevos episodios, incluso los personajes reaccionan frente a las versiones de ellos de esa otra serie. ¿Le han pedido explicaciones en su entorno por la representación de sus conocidos que ha hecho en Mira lo que has hecho?: "Mi familia ya me conoce de toda la vida, y esto no es nuevo en mí, no es que me haya despertado queriendo hacer metaficción. Soy monologuista, y los monologuistas lo primero que hacemos al subirnos a un escenario es hablar de nosotros en primera persona: 'yo venía hacia aquí y me ha pasado tal'. No te ha pasado nada. No es verdad nunca. Pero estás jugando con esa sensación de que el otro lo crea. Estoy haciendo una sofisticación, una depuración de eso. Todo mi entorno lo sabe, y la ven y me hacen bromas como 'anda que cómo has pintado a tu hermano'. Mi hermano es mi abogado, no hay tío más cabal y más seguro en mi vida, no tiene nada que ver con este personaje. Es parte del juego".

A pesar de la acumulación de eventos y entrevistas promocionales, Romero asegura que todavía se encuentra "fresco". Tanto, que la charla deriva hacia una reflexión casi filosófica sobre los límites entre la realidad y la ficción. "He cogido el personaje que he trabajado y construido a lo largo de 20 años y las expectativas que creo que tenéis sobre él, y añado otras historias. Soy el muñeco, pero claro, ¿cuál es el muñeco y cuál es el de verdad?".

"Pero es algo que le pasa a todo el mundo: cuando la gente está construyéndose otra vida en Instagram, fotografiándose más guapa de lo que es, enseñando solo la parte chula de su casa, está haciendo eso", continúa el actor, que relaciona esa sensación de no saber qué es realidad y qué es ficción en la serie con la proliferación de noticias falsas. "Esa sensación de que todo el mundo nos engaña hace que nos obsesionemos con saber cuál es la verdad. Pero la cuestión es que la verdad final no vas a saber cuál es nunca", remata un razonamiento que podría haber concluido con una frase que pronuncia Antonio Resines en la serie: "La verdad no es creíble".

Al Berto real, la paternidad no le complicó tanto como al de ficción el compaginar su vida laboral y personal. "He tenido mucha suerte, porque me coincidieron los embarazos con momentos en que tenía menos curro. En el segundo, estaba currando en Barcelona en el programa de Andreu [Buenafuente]... Siempre lo he podido combinar muy bien. Pero claro, si cuento eso no tiene ningún interés, es un aburrimiento", responde entre risas.

Según Romero, Mira lo que has hecho, escrita junto a Rafael Barceló y Enric Pardo, se plantea como una "historia en tres actos, y el segundo es un pelín más intenso porque ataca a la raíz de la cosa, que es la pareja". El drama se intensifica sin perder de vista la comedia ni los cambios en la vida que suponen la paternidad. ¿Habrá entonces tercer acto para Mira lo que has hecho y verán los espectadores el nacimiento de los melllizos y lo que supone convertirse en familia numerosa de golpe? "La tercera temporada está pensada, sí. Ahora hay que hablar con el señor Movistar. Si coincide que yo la tengo pensada y que ellos quieren hacerla, esto va a ser la hostia".