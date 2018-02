Las vicisitudes de ser padre primerizo, según Berto Romero

"Ser padre lo tiene todo. Y cuando algo lo tiene todo, tiene también lo jodido". Berto Romero, padre de tres hijos, dos de ellos mellizos, sabe de lo que habla. "Recuerdo momentos de estar con mi hijo cuando tenía cuatro meses y estar solo en casa oyéndole reír y pensar, soy el hombre más feliz del mundo, solo quiero estar aquí oyendo reír a esta persona que me cae tan bien. Y de repente, sin solución de continuidad, cagarse de tal manera que se le salía la mierda por el cuello del body y provocar el caos. Y yo pensar: me lo ha dado todo en 30 segundos, el amor puro infinito y luego, abrir las puertas del infierno".

También la vida tiene de todo: risas, lágrimas, dudas, decisiones, momentos absurdos, agobios... Todo eso Romero lo ha querido reflejar en su primera serie como creador, Mira lo que has hecho. Sus seis capítulos de unos 25 minutos cada uno están disponibles desde hoy en Movistar +. "Hemos querido mirar de frente a las miserias, porque las miserias son divertidas", cuenta el humorista a EL PAÍS.

En la ficción, de la que además de creador y guionista (junto a Rafael Barceló y Enric Pardo) es protagonista, Berto Romero se nutre de experiencias propias y ajenas para narrar, de la forma más natural posible, cómo la llegada de un niño pone patas arriba la vida de sus padres. Pero la serie tiene unos orígenes "más fríos", según el propio Romero. A raíz del libro Padre, el último mono, en el que participaba el humorista, desarrolló un proyecto de serie "que no tenía nada que ver con esto, era con un Berto muy Peter Pan, que eludía sus responsabilidades...". Movistar le invitó a llevárselo más a su terreno para dotar a la serie de personalidad y naturalidad. "Y al final lo convertí en el proyecto de mi vida prácticamente", resume Romero.

Aunque para la serie se haya servido de sus propias experiencias, la mezcla de ficción y realidad es tal que Berto Romero advierte: "si te propusiera un juego y fueras diciendo esto es verdad y esto no, seguramente no acertarías. Cuando veo la serie no reconozco nada de mi vida, y mi mujer la ha visto y dice que no somos nosotros. Pero hay algo que sí somos nosotros", trata de explicar. "Todo nace de una verdad. Hay cosas muy exageradas pero nacen de un miedo que tenía en aquella época. Por ejemplo, estaba aterrorizado con quedarme dormido en sitios públicos porque no dormía, y me aterrorizaba dormirme y que alguien me echara fotos. Eso está en la serie pero llevado a un extremo".

Para convertir ese universo en una serie, ha tenido también la ayuda del director Carlos Therón, que ha estado detrás de las cámaras en películas como Es por tu bien o series como Chiringuito de Pepe. "Mi intención era servir de puente entre el cerebro de Berto y el público", explica el realizador. "He hecho casi una investigación psicológica en cómo es él, pero el trabajo ha sido muy fácil porque hemos conectado muy bien", destaca Therón.

A pesar de esa fusión de ficción y realidad, para Eva Ugarte, coprotagonista de Mira lo que has hecho, Romero se "expone mucho en esta serie, es muy íntimo lo que cuenta. No hemos visto antes este Berto". "En el arte tienes que exponerte, pero eso no tiene que ver con contar tu vida. Mi vida es privada. Pero en la creatividad tienes que hablar de tus emociones y ser sincero con eso", cuenta el humorista. "A mí antes no se me habría ocurrido explicar tanto de mí, pero cada vez lo hago más. Además, la mentira cada vez la está usando más quien no debe, nos están mintiendo nuestros políticos, empresas que quieren engañarnos y robarnos el dinero. Quien normalmente te decía la verdad ya no te la dice. Incluso se ha inventado una palabra, posverdad, que es otra forma de decir mentira. Así que, a los que normalmente somos fabuladores, los que contamos mentiras para entretener, ahora nos apetece contar la verdad".