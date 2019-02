¿Ya han renovado tu serie favorita?

Aunque las cadenas en abierto estadounidenses esperan a mayo para presentar su nueva temporada —y, por tanto, anunciar cuáles de sus programas regresarán con una nueva tanda de capítulos—, algunas series ya conocen su destino. Entre las que contarán con una nueva entrega se encuentran Los Simpson, renovada por dos temporadas (con lo que llegará, al menos a la 32ª), y Modern Family, aunque en este caso su 11ª entrega será su despedida.

Repasamos las series que han sido renovadas en las primeras semanas de 2019:

- The CW repite con casi todo

La cadena enfocada en el público juvenil tiene una parrilla de ficción bien armada, con mucho superhéroe, algún que otro remake y varios clásicos que le siguen dando rentas. En los últimos años, suele renovar casi todo y además lo hace sin esperar al último momento. Esta vez no ha hecho una excepción y hace pocos días anunció el regreso para la temporada 2019-2020 de 10 de sus series: The Flash, Arrow, Riverdale, Supernatural, Supergirl, Black Lightning, Legends of Tomorrow, Embrujadas, Legacies y Dinastía. Solo han quedado en el aire All American, Roswell, New Mexico y Los 100, porque Jane the Virgin, Crazy Ex-Girlfriend y iZombie están emitiendo sus temporadas finales.

- CBS: novatas y veteranas

Otra de las cadenas que no ha querido hacer sufrir mucho a sus seguidores es CBS, que ya ha renovado varias producciones. Las debutantes Magnum, God Friended Me, The Neighborhood y FBI ya saben que tendrán una segunda entrega en la próxima temporada. Además, el canal ha dado a la comedia Mom dos temporadas más, que serán su séptima y octava entregas. Por su parte, Mentes criminales regresará para una 15ª temporada, que será su despedida.

- ABC: el adiós de Modern Family

La cadena propiedad de Disney ha adelantado el anuncio del regreso por una segunda temporada de su nuevo drama A Million Little Things, la vuelta de The Good Doctor con la que será su tercera tanda de capítulos y la séptima de Agents of S.H.I.E.L.D (la sexta aún no se ha emitido, llegará en verano). Pero lo que más se ha comentado es la renovación de Modern Family para una 11ª y última temporada tras haber acumulado 22 premios Emmy hasta la fecha. Otro clásico de la televisión actual que se despedirá el próximo año.

- NBC y Fox: más The Good Place y Los Simpson

En estas dos cadenas aún quedan muchas series por conocer su destino. De momento, solo el drama médico New Amsterdam, entre las novedades, ha logrado convencer lo suficiente para tener una renovación temprana por una segunda entrega. La comedia The Good Place también ha logrado convencer a los responsables de NBC y regresará con una cuarta entrega para seguir enfrentando a sus personajes a dilemas morales en el más allá. También volverá Will and Grace, que fue renovada hace casi un año. En Fox, Los Simpson ya tienen bajo el brazo la ansiada renovación. Y lo han hecho por partida doble, por sus 31ª y 32ª temporadas. La cadena también ha dado luz verde a nuevas entregas de Family Guy y Bob's Burgers con las que serán sus temporadas número 18 y 10 respectivamente.

- Más renovaciones: The Walking Dead, Sex Education, Shameless y otras

Fuera de los principales canales en abierto, también ha habido numerosas renovaciones en las últimas semanas. Estas son algunas de las que se han anunciado últimamente:

The Walking Dead, Project Blue Book, Good Trouble, Grown-ish, Sex Education, Shameless, Madres forzosas, Suits, The Magicians, El método Kominsky, Grace and Frankie, La amiga estupenda, Ray Donovan, Preacher, Goliath, Sorry for Your Loss, Las escalofriantes aventuras de Sabrina, Tell Me a Story, Jack Ryan...

- Canceladas o a punto de terminar:

Otras series no han tenido tanta suerte y las noticias que han llegado sobre ellas en las últimas semanas han sido desfavorables. Counterpart, por ejemplo, no ha terminado aún su segunda temporada y ya sabe que no regresará en Starz, aunque los productores de la serie están buscando opciones para continuar fuera del canal, posiblemente en alguna plataforma de streaming. Legión e Into the Badlands ya saben que sus respectivas terceras temporadas, pendientes de emitir, serán las últimas. También terminará con su próxima entrega, la sexta, Vikingos, aunque sus responsables ya están trabajando en un spin off para continuar con su universo y tratar de heredar los miles de fans con que cuenta la serie.