Ahora Magnum no tiene bigote y es latino

En diciembre, en Hawái se mezclan los árboles adornados y las camisas floreadas. Los 27 grados —con repentinos chaparrones, eso sí— invitan a pasar el rato en la playa o a una excursión por cascadas y volcanes. Uno piensa que a la vuelta de cualquier árbol se encontrará la escotilla del búnker en el que Desmond se dedicaba a introducir una y otra vez la misma combinación de números en Perdidos. En esta isla en mitad del océano Pacífico es fácil entender por qué eligieron este lugar para rodar la serie, o por qué el universo de Jurassic World puede cobrar vida fácilmente en estos parajes. Casi un mundo aparte a seis horas en avión desde Los Ángeles, seis horas y media desde Tokio y a unas 24 horas desde España. Un lugar paradisíaco donde manda el tiempo pausado de turistas y locales.

Aquí estaba ambientada la serie Magnum, que desde 1980 se rodó en Honolulú. Tom Selleck, sus camisas hawaianas, su Ferrari y, sobre todo, su carisma y su bigote convirtieron al personaje en todo un icono televisivo que permaneció en antena hasta 1988. La serie combinaba acción, investigaciones de casos un tanto peculiares y bastante humor. Siguiendo los pasos de otros títulos como MacGyver, Dinastía o Hawaii 5.0 (que también se rueda en el único estado insular de EE UU), Magnum ha vuelto a la vida en una nueva versión que conserva mucho del original pero que actualiza tanto el personaje como la historia y que estrena Calle 13 el viernes 11 (22.00).

"Me preocupaba que la gente me juzgara y se pusieran a comparar con el original. Cosas como 'Tom Selleck ya lo hizo, ¡no lo toques!'. En realidad, tiene sentido, sabía que iba a ser parte del proceso", cuenta Jay Hernández, el actor californiano con orígenes mexicanos que ahora da vida al detective privado Thomas Magnum. "Lo que teníamos que hacer era marcar diferencias. Por ejemplo, el bigote era parte de él, ahora no podía tener bigote. Tom Selleck lo hizo, funcionó para él, y ahora teníamos que hacer algo que sonara como el original pero con nuestro propio concepto", dice en una breve entrevista que tiene lugar en el interior de un coche que traslada al actor y un reducido grupo de periodistas españoles desde la caravana donde Hernández ha dormido su siesta diaria hasta el lugar donde grabará su siguiente escena. "He tratado de poner un poco de mí en el personaje pero manteniendo el encanto que tenía Tom Selleck".

El día en el que EL PAÍS, invitado por Calle 13, visita el rodaje de Magnum, la acción se ha trasladado a unas naves industriales cerca del puerto de Honolulú y de la Aloha Tower, que desde 1926 da la bienvenida a los recién llegados a la ciudad. Mientras que el trabajo de los operarios prosigue, con camiones que salen y entran constantemente, cuatro cámaras recogen los movimientos de los actores en lo que parece el final de una persecución que se ha saldado con detenidos y heridos. La secuencia pertenece al capítulo 14 de la primera temporada de la serie. A la vuelta de la esquina se esconde un Ferrari rojo tan emblemático de esta serie como las camisas floreadas.

Además de la ambientación en Hawái, la nueva versión de Magnum comparte con la original la esencia de sus personajes. Thomas Magnum y sus amigos son veteranos de guerra, en este caso de Afganistán. De regreso a la vida civil, el protagonista pone sus habilidades al servicio de la comunidad trabajando como investigador privado de casos variados, desde asesinatos a la desaparición de un enorme atún. "La irreverencia de la Magnum original sigue aquí de alguna forma. Eso de no tomarse la serie muy en serio, aunque tenga un núcleo dramático. Estamos tratando de hacer nuestra la serie, no copiar cada cosa del original", defiende Tim Kang, el detective Gordon Katsumoto en la ficción.

La ausencia del bigote en el protagonista no es el único cambio respecto a la producción de los ochenta. Higgins, el casero de Magnum y dueño de dos enormes dobérmans poco amigos del investigador, ahora es una mujer. "Creo que se dieron cuenta de que es 2018 y que había algo que faltaba en la serie original. Aparecían muchas mujeres, pero normalmente era en bikini o como interés amoroso, mujeres jóvenes con las que divertirse. Pero estamos en 2018 y es importante tener personajes femeninos fuertes", dice la actriz Perdita Weeks sobre esta reinvención de Higgins, una exagente del servicio secreto británico que Weeks define como una especie de "James Bond mujer".

Algunos de los actores de las dos versiones de la serie tienen relación entre ellos. Zachary Knighton y Larry Manetti, los intérpretes que dan vida a Rick, compañero de aventuras del protagonista, en la versión de 2018 y de 1980, son amigos. "De hecho, cuando vivió aquí, Larry conducía un Mercedes de 1974 que le he comprado y he vuelto a traer aquí. Ese coche incluso sale en varios capítulos de la Magnum original", cuenta Knighton. Stephen Hill y Roger E. Mosley, las dos encarnaciones de TC, el amigo de Magnum experto en conducir helicópteros, también están en contacto. "Me parecía que tenía sentido hablar con él, es el que construyó el personaje", dice Hill. "Mosley tiene interés en participar en algún capítulo, ójala aparezca. Asumo que nuestros personajes interactuarán de alguna forma".

Aunque, cuando se puso en marcha esta nueva versión de Magnum, Tom Selleck fue consultado y dio su visto bueno para que se llevase a cabo, no parece haber planes para que participe de ninguna forma. Las palabras de Jay Hernández lo confirman: "me encantaría que fuera una estrella invitada, pero no sé si va a poder suceder, porque Tom Selleck está muy ocupado con Blue Bloods [Familia de policías, serie que protagoniza desde 2010]. Pero sería genial tenerle por aquí". De momento, los Thomas Magnum del siglo XX y del XXI seguirán separados, aunque unidos por un espíritu parecido... y por Hawái.