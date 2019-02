Antonio Banderas: “En cuanto Lluís Pasqual abandonó el Lliure me tiré a por él”

“Egoístamente, me he beneficiado del trauma que Lluís Pasqual sufrió al dimitir del Teatre Lliure. Lo vi en términos de oportunidad”. Así de claro se ha mostrado el actor Antonio Banderas que junto al dramaturgo catalán han presentado esta mañana en Madrid las líneas de lo que será el Teatro Soho Caixa Bank, que se inaugurará el próximo otoño en la ciudad de Málaga. “Lluís es una persona admirada y respetada por toda la comunidad teatral a nivel internacional. Se lo ha ganado después de muchos años de amor y sacrificio por el teatro. Con Pasqual al frente de un proyecto en el que me lo estoy jugando todo, un proyecto en el que me va la vida, este teatro adquiere una dimensión especial”, ha asegurado Banderas, empeñado en dar a Pasqual todas las herramientas posibles para llevar adelante esta aventura.

Para el ex director del Teatre Lliure, la oportunidad que se le presenta es magnífica. “Lo primero que quiero hacer es establecer un contacto con la ciudad, porque el teatro es el resultado de intentar adivinar los deseos del público antes de que el público lo sepa. Mi sueño es acompañar a un amigo como Antonio en su sueño. Quisiera que el Teatro Soho fuera como fue en su momento el Lliure, en Barcelona, o el María Guerrero, en Madrid, lugares de referencia al que había que acudir necesariamente”, ha señalado Pasqual.

Es el Soho Caixa Bank un teatro de gestión totalmente privada que contará con una sala de casi 1.000 localidades, y otra más pequeña que albergará la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (ESAEM), que tiene actualmente 60 alumnos. La programación, todavía en ciernes, se inaugurará con la obra musical A Chorus Line.

El teatro del Soho Caixa Bank, entidad que se ha convertido en el patrocinador oficial de esta iniciativa, ocupa el lugar del antiguo teatro Alameda, en la céntrica calle de Córdoba. En obras de acondicionamiento desde el pasado mes de julio, con un presupuesto de 2,3 millones de euros, el nuevo espacio contará con dos salas, una de ellas con capacidad para unos 1000 espectadores, además de espacios para ensayos.

El empeño de Banderas por dotar a la ciudad de Málaga de un teatro de referencia viene de largo. Su empeño en hacerse con el cine Astoria acabó en un rotundo revés cuando el actor abandonó su proyecto por las duras críticas de la oposición municipal en la ciudad, que habló de un supuesto trato de favor hacia el plan de Banderas, tras la afirmación del alcalde del Partido Popular, Francisco de la Torre, anunciando que en el pliego de condiciones se valoraría la capacidad de proyección de la persona finalmente elegida. Tras los comentarios negativos por parte de los partidos de la oposición, y la propuesta de Izquierda Unida, apoyada por Podemos, de anular del concurso de ideas que ya había el proyecto de Antonio Banderas, el actor anunció que abandonaba la iniciativa dolido por “los insultos, las descalificaciones y el trato humillante” recibido.