Ken Loach, Peter Gabriel y otras personalidades británicas exigen a la BBC que boicotee Eurovisión

El cantante Peter Gabriel, el cineasta Ken Loach, la diseñadora Vivienne Westwood... Hasta 50 personalidades británicas firman un manifiesto a favor de que la BBC boicotee el concurso de Eurovisión que hay previsto en mayo en Israel. "Por mucho que sea un entretenimiento ligero, no está exento de consideraciones ligadas a los derechos humanos y no podemos ignorar la violación sistemática de los derechos de los palestinos", se lee en el documento, que ha publicado el diario The Guardian.

El texto tilda de positivo el que el evento, el mayor concurso televisado con música en directo en el mundo, se celebre en Tel Aviv y no en Jerusalén, ya que la parte oriental de esta ciudad, principalmente palestina, está ocupada por Israel. "Pero esto no contribuye en nada a la protección de los palestinos contra el robo de tierras, las expulsiones, los fusilamientos y los golpes de las fuerzas de seguridad israelíes", lamentan los artistas, entre quienes figuran también el cineasta Mike Leigh y el músico Roger Waters, uno de los fundadores de Pink Floyd.

La canción que representará a Reino Unido debe ser elegida el 8 de febrero durante un programa de la televisión pública BBC. Un "honor dudoso", afirman los firmantes. "Cuando la discriminación y la exclusión están tan profundamente ancladas, la voluntad de Eurovisión 2019 de celebrar la diversidad y la inclusión suena hueca", agregan.

La BBC ha rechazado cualquier tipo de boicot. "El festival de la canción de Eurovisión no es un evento político", ha respondido la radiotelevisión pública británica a la AFP. "La competición siempre respaldó los valores de amistad, inclusión, tolerancia y diversidad, y pensamos que no sería apropiado utilizar la participación de la BBC con fines políticos".