‘Black Monday’: Hombreras, cocaína y desplomes en Bolsa

En el rodaje de Black Monday, la nueva serie que Showtime ha estrenado esta semana (en España en Movistar +), los pobres actores tuvieron que esnifar tanta leche en polvo para tantas escenas en las que sus personajes, agentes bursátiles de los años ochenta, consumían cocaína que los productores llegaron a preguntarles si tenían algún tipo de alergia a la lactosa. En las pequeñas dosis habituales del cine no habría problemas, pero en estas cantidades les podría resultar nociva. Lo cual dice bastante del tono, excesivo y tragicómico, con el que los productores Seth Rogen y Evan Goldberg (La fiesta de las salchichas) dan a esta serie sobre la crisis financiera de 1987 –la peor que había sufrido el mercado bursátil hasta la época–, y los tres patanes imaginarios que la provocaron.

A uno de ellos, Maurice Mo Monroe, le da vida Don Cheadle, un actor ya acostumbrado a los grandes proyectos de cine y a aparecer en las carísimas películas de Marvel; de hecho, no pensaba volver a televisión. Venía de hacer cinco temporadas de House of lies y ganado un Globo de Oro por ellas. “Pero los ochenta fue una época de tales excesos, una era tan políticamente incorrecta, desde la que podíamos tocar tanta fibra sensible; me ofrecieron un mundo tan divertido y tan abierto al juego que no pude más que decir, ‘Vale, aquí estoy. He vuelto”, admite el actor para EL PAÍS.

Tiene a su lado a los otros protagonistas, Andrew Rannells (Girls) y Regina Hall (Ally MacBeal). Juntos, forman un trío de agentes ineptos y pequeños, de los que encontrarán hueco en los libros de historia, ni en los especializados en economía. Y seguramente tampoco en las muchas películas sobre la desmesurada avaricia de Wall Street. “Yo te diría que son unos perdedores. Su compañía no figura entre las diez primeras del mercado. Pero eso les hace más peligrosos. Son menos ortodoxos, más creativos”, describe Rannells. “Nadie espera nada de ellos, lo que alimenta su irracionalidad”, añade Cheadle.

Que sean personajes de ficción no quita veracidad a su entorno. Todo está estudiado (y exagerado), desde la cocaína a las hombreras. “Yo aprendí que no tienes por qué esnifar cocaína por las dos fosas nasales”, alerta Hall no sin una carcajada antes. Otro desafío: negociar los complicados diseños de los años ochenta. “Menos las medias que se llevaban, perfectas para disimular la celulitis”, admite la actriz. Cheadle justifica el look en chándal y zapatillas de deportes como una seña de identidad de su personaje, “listo para tirar una puerta abajo o echarse a correr perseguido por alguien con traje”.

Les dirigen dos de los nombres más inquietos de Hollywood. Seth Rogen y Evan Goldberg son viejos conocidos de las películas de Judd Appatow, como Juerga hasta el fin, Virgen a los 40, Supersalidos o Supersalidos: Rogen delante de las cámaras y Goldberg como productor. Ahora se centran los dos en mover (mucho) la cámara. “Tienen estilos muy diferentes”, puntualiza Cheadle. “Seth es increíble con la cámara. Y Evan es más acertado con las notas de interpretación”, detalla Rannells. “Lo que contamos es bastante cierto. Absurdo pero cierto. Y de alguna forma lo podemos seguir viendo. La volatilidad de los mercados. Las escasas razones para tomar decisiones. Cierto que la sociedad ha evolucionado. Pero también ha echado marcha atrás. Es la sociedad de hoy vista con el prisma de los ochenta. Una serie que intenta ser divertida aunque trate de un tema de lo más serio”, concluye el intérprete.