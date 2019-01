Las series de médicos no pasan de moda. Anatomía de Grey sigue al pie del cañón 15 temporadas después y The Good Doctor fue todo un éxito la temporada pasada en Estados Unidos que sigue prolongando en su segunda entrega y que se ha trasladado a España. Dentro del producto nacional, sin embargo, llevamos siete años sin una serie de prime time ambientada en un centro sanitario, desde el final de Hospital Central. Esa sequía ha llegado a su fin y TVE estrenó el lunes Hospital Valle Norte, con la que parecía querer renovar el género o, al menos, ofrecer algo novedoso dentro de la temática. Sin embargo, su primer capítulo no logró sorprender ni enganchar.

Con grafismos sobreimpresionados en pantalla que muestran los mensajes que los personajes reciben en sus buscas, los sms del móvil, las imágenes de las webcams, las búsquedas en Internet o los nombres y especialidades de los médicos que están operando, la producción trata de mostrarse moderna cuando lo que logra es, en algunos momentos, una saturación de rótulos que termina resultando molesta al espectador y, salvo contados casos, no ofrece información necesaria para la historia.

Una siempre solvente Alexandra Jiménez protagoniza la trama como la jefa recién llegada, con ambición de renovación y cambios, que aterriza en el departamento de cirugía de un hospital en horas bajas y donde se encontrará la oposición de otro cirujano (interpretado por José Luis García Pérez), que había aspirado a su mismo puesto. El primer capítulo muestra a un ramillete de personajes secundarios a los que no llegamos a conocer ni situar del todo todavía. Habrá que dar tiempo a la historia, pero en el primer capítulo los personajes están aún sin definir.

La serie tiene en su primer capítulo muchas cosas que limar, como la puesta en escena cutre del accidente de avioneta con el que arranca o los tópicos de los que está lleno el episodio: desde el anillo de compromiso atrapado en el dedo de la mujer equivocada hasta el drama familiar que se ocultaba detrás de los pasajeros de la avioneta, pasando por la descarada tensión sexual no resuelta entre los protagonistas (con escena en un ascensor parado incluida). Falta de ritmo, personajes que no atraen y, según algunos tuiteros, fallos a la hora de mostrar el mundo médico y de un hospital en el que la mayoría de sus trabajadores son cirujanos. Muchas cosas para mejorar en el futuro si Hospital Valle Norte quiere aspirar a permanecer en la memoria de los espectadores.