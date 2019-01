Un festín de voces feministas y combativas para celebrar ‘Carne Cruda’

Carne Cruda, el programa que pasó por Radio3 y la SER antes de montárselo por su cuenta con ayuda de su audiencia, celebra su décimo aniversario con un concierto el viernes 25 de enero de 2019 a partir de las 19.00 en la sala But de Madrid. Lo hace con un festival que reúne a "diez grupos que representan la independencia y heterodoxia del espacio" que dirige Javier Gallego. En total serán más de cuatro horas de música en directo que el público podrá disfrutar por 20 euros.

El cartel de esta fiesta está compuesto por María Arnal i Marcel Bagés, Rufus T. Firefly, Tulsa, The Mani-Las, Ira, Tremenda Jauría, Putochinomaricón, Mourn, Julián Maeso y Aurora and The Betrayers. Todos ellos forman parte de una programación que cuenta con más mujeres que hombres y que estará protagonizado por voces feministas y combativas, un contenido habitual en Carne Cruda. Algunas de estas bandas han acompañado al programa durante estos años y otras son parte de la hornada de grupos emergentes que vienen sonando en los últimos tiempos.

Esta cita musical celebra la supervivencia de uno de los programas de radio referentes de la contracultura y el activismo social en España. Tras una década, Carne Cruda ha culminado su camino como podcast al margen de las emisoras públicas y privadas, gracias al micromecenazgo de sus oyentes. Ahora, "la república independiente de la radio" busca compartir con ellos "un festín de músicas" que sirve también para financiar el programa y, por supuesto, "para pagar a los técnicos y bandas participantes".

El dibujante de Mongolia, Darío Adanti, se ha encargado del póster del evento que formará parte de unas camisetas conmemorativas a la venta en la sala. El festival también contará con otras sorpresas que serán desveladas allí mismo y que terminarán de redondear una noche en la que se bailará a ritmo de hip hop, funk, soul, rock, psicodelia, reggaeton, electropop o blues. Desde Carne Cruda lo tienen claro: “Hay muchos festivales de música pero pocos festines como este, hecho gracias al esfuerzo y la generosidad de tanta gente. Hay muchos programas de radio pero pocos hechos gracias a sus oyentes".