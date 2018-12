¿Para qué narices me has traído a las Hurdes?, me preguntó, aunque no me lo preguntó así, claro, porque Iñaki Gabilondo es muy educado, pero todo su cuerpo vasco transmitía una duda: con lo grande que es España, ¿por qué este tipo me habrá hecho venir hasta aquí? Con la de sitios impresionantes que hay para rodar que están a una hora de Madrid... Y tenía razón, y con gusto se lo hubiera explicado un poco mejor, pero a mí Gabilondo me impone mucho y solo pude balbucearle algo sobre que las Hurdes son metáfora de la España rural, que son muy importantes en mi libro La España vacía —razón por la que me había invitado al programa— y que la forma en que se han sacudido su leyenda negra cuenta la historia de cómo España entera se ha sacudido sus leyendas negras.

No sé si le convencí, pero que aceptara sin rechistar llevarme tan lejos para rodar unas secuencias de La vista atrás (#0), la miniserie documental con la que conmemora los 40 años de la Constitución, revela un respeto y unas ganas sinceras de conocer mi discurso que le acreditan como curioso y profesional. Y no es que Gabilondo tenga que demostrar nada a estas alturas, ni que yo venga a descubrir su grandeza, que ya era manifiesta antes de que yo naciese, pero es emocionante comprobar en tus propias carnes que aquellos a quienes admiras son incluso más admirables de lo que sospechabas. Nada se le había perdido en las Hurdes y allí estábamos los dos, pasando un frío del carajo bajo los drones que filmaban panorámicas de la comarca. Y todo, por una única razón: a Gabilondo le interesaba lo que yo pudiera decir, cuando lo lógico y sensato sería que a mí me interesase lo que Gabilondo pudiera decir.

La vista atrás no es un recorrido nostálgico ni una celebración acrítica, sino un recordatorio, a través de testimonios variados, de qué somos y qué nos falta por ser. Un documento de una pertinencia indiscutible.