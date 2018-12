De ‘doctor Macizo’ a escritor sospechoso de asesinato

En 2015, Anatomía de Grey sorprendía a sus seguidores con el inesperado adiós de uno de sus personajes principales, el doctor Derek Shepherd, el doctor Macizo. Su intérprete, el actor Patrick Dempsey, dejaba la producción a lo grande en uno de los giros característicos de la serie de Shonda Rhimes. Desde aquel sonado adiós, Dempsey ha tardado tres años en regresar a la televisión. Lo ha hecho para protagonizar la serie La verdad sobre el caso Harry Quebert, basada en el best seller homónimo del novelista suizo Jöel Dicker.

"Después de trabajar durante 11 temporadas en un proyecto, necesitaba un cambio de aires, hacer algo diferente, un reto, y este era un género diferente, un thriller romántico de misterio. Buscaba algo así, un tipo diferente de personaje", comenta el actor (Lewiston, EE UU; 52 años) a EL PAÍS en una entrevista realizada por correo electrónico.

La verdad sobre el caso Harry Quebert (en #0 los viernes y disponible en Movistar + bajo demanda) parte de la desaparición de una joven de 15 años en 1975. Años después, en 2008, su cuerpo es hallado enterrado en el jardín del sexagenario escritor Harry Quebert, quien mantuvo en su día una relación con la chica. Marcus Goldman, un escritor en la treintena que había acudido a Quebert en busca de ayuda para recuperar la inspiración, tratará de desentrañar lo ocurrido.

El cineasta francés Jean-Jacques Annaud ha dirigido esta adaptación en 10 capítulos en el que supone su primer trabajo para televisión. El realizador de películas como El nombre de la rosa o Siete años en el Tíbet fue el principal motivo por el que Dempsey aceptó participar en esta miniserie.

Annaud grabó buena parte de las escenas haciendo solo una toma, lo que supuso un esfuerzo extra para el elenco. "Lo más complicado fue estar preparado para este reto. Sabía que iba a haber mucha improvisación, por lo que tenía que tener mucha información del libro y de los guiones y luego solo tenía que entregarme al director", explica Dempsey. Además, el actor trabajó su personaje con el autor de la novela original. "Yo le llamaba con frecuencia para preguntarle cuál era la intención especialmente en determinadas escenas.Puso mucho de su parte".

Dempsey interpreta tanto la versión joven del personaje como la envejecida, para lo que tenía que someterse a seis horas de maquillaje. Es consciente de que es complicado cumplir las expectativas de los lectores de una novela con tanto éxito. "En el libro, tú creas un mundo en tu imaginación, y en la televisión todo ese el trabajo te lo da hecho un equipo de personas".

Después de haber pasado diez años en Anatomía de Grey, Dempsey no parece dispuesto a volver a vincularse a una serie durante tanto tiempo. "Es difícil decir que no lo haría nunca, pero no es algo que esté buscando en este momento", asegura. Lo que sí se atreve a aventurar es cuál es el secreto del éxito de Anatomía, que ahora emite su temporada 15ª y ya está renovada para otra entrega más. "Creo que es un gran conjunto, la diversidad, una gran banda sonora, una gran edición, buenas historias, y creo que en cualquier éxito hay algo de magia que es difícil definir".

En la actualidad, el actor se encuentra en Roma grabando una nueva serie, Devils, un thriller financiero basado en una novela de Guido Maria Brera. "Estoy muy contento de la dirección que está tomando mi carrera", remata.