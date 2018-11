Madrid revive el mítico ‘Concierto por Bangladesh’

Domingo 1 de agosto de 1971. George Harrison reúne en el Madison Square Garden neoyorquino a 35 músicos de primerísima fila para ayudar a los refugiados de Pakistán Oriental, víctimas de pavorosas lluvias torrenciales. Sala But de Madrid, 1 de diciembre de 2018. Para evocar un evento de semejantes dimensiones se precisa un gran aglutinador de voluntades, y nadie mejor que “uno de Bilbao” a tales efectos. Jokin Salaverria, bajista vizcaíno de 38 años, es el artífice de este remedo con fines igualmente benéficos y al que por ahora se han sumado 29 artistas. El destinatario de las ganancias será esta vez el Banco de Alimentos. “No hay que irse muy lejos para encontrar causas solidarias. Las carencias también las vemos aquí, a las puertas de nuestras casas”, reflexiona Salaverria.

Entre los intérpretes involucrados figuran luminarias como Rami Jaffee (organista de Foo Fighters), Johnny Kaplan, Martí Perarnau (Mucho), Roberto Loza Lozano (Corizonas), Aurora García (Aurora and the Betrayers), Íñigo Coppel o Junior Mackenzie, aunque en la extensísima nómina aún caben incorporaciones in extremis. “Este domingo hicimos el ensayo oficial y, ¡uf!, aquello suena como el Muro de sonido de Phil Spector”, enfatiza Jokin, a caballo entre el entusiasmo y la hipérbole norteña. El programa reproduce el menú íntegro del concierto original -incluyendo el preámbulo de música india que entonces aportaba Ravi Shankar- y agrega para los bises alguna golosina adicional de Harrison. Si no quieren que se las destripemos, omitan la lectura de estas dos próximas líneas: en ese final de fiesta sonarán Give Me Love (Give Me Peace on Earth), maravilla harrisoniana de 1973, o If I needed someone, clásico de la era Beatle que recrearán al alimón Germán Salto y Nina de Juan, de Morgan.

Salto no disimula su excitación ante el regreso. “Soy de los que piensa que All Things Must Pass, de Harrison [1970], es el mejor disco de un Beatle en solitario”, admite. “Cuando de niño descubrí que pocos meses después había organizado ese concierto benéfico, me obsesioné con su plantilla de músicos. El famoso Muro de sonido era verdad: llama la atención que tanta gente, con tan pocos ensayos, pudiera sonar de esa manera bonita y elegante”. Y resume: “Las canciones de Harrison exigen estar pendiente no solo de la belleza de cada frase, sino de los cambios de intensidad”.

No sonó en aquella noche histórica solo la música del guitarrista de Liverpool, sino hasta cinco originales de Dylan. Este próximo sábado se los repartirán entre Kaplan, Coppel y el veterano José María Guzmán, debilidad personal de Salaverria. “Me hace especial ilusión contar con él, porque tanto Solera como Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán me vuelan la cabeza”, reconoce. No podrá estar Dhani Harrison, hijo del malogrado beatle, al que el evento le coincide en plena gira por Australia. Sin embargo, ha bendecido la iniciativa anunciándola desde la cuenta oficial de Twitter a nombre de su padre.

Con todos los detalles prácticamente ultimados, ahora solo falta agotar el papel en taquilla y sopesar si la grabación y posterior edición del concierto es factible en términos económicos. “Los costes técnicos y los permisos pueden disparar el presupuesto, y en estas dos últimas semanas, además de salirme muchas canas, he pasado más tiempo frente a una hoja de Excel que practicando con el bajo”, se sonríe el impulsor de este Concert for Bangladesh a la española. Porque la solidaridad y la sensibilización, sostiene Jokin, son consustanciales a la música popular. “La música es una de nuestras últimas medicinas y el roc and roll una herramienta de protesta. De hecho, con la cantidad de motivos que existen para protestar, no entiendo cómo no hay más rock y menos trap”, concluye.