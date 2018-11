Los últimos versos de Leonard Cohen

Quieres devolver el golpe y no

puedes

Quieres ayudar pero no puedes

Y la pistola no dispara

Y la dinamita no explota

Y el viento sopla en otra

dirección

Y nadie te oye

Y la muerte está en todas partes

Y vas a morir de todos modos

Y estás cansado de la guerra

Y no puedes volver a explicarlo

Ya no puedes explicarlo

Y estás atascado detrás de tu casa

Como un viejo camión oxidado

Que ya nunca llevará otro

cargamento

Y no llevas tu vida

Llevas la vida de otro

Alguien a quien no conoces ni te

gusta

Y pronto se acabará

Y es muy tarde para volver a

empezar

Armado con lo que ahora sabes

Y todas tus estúpidas obras

benéficas

Han armado a los pobres contra ti

Y no eres quien querías ser

Ni remotamente él o ella

¿Cómo voy a salir de esto?

El lío desordenado el desaliño

Sin jamás estar limpio ni ser libre

Ensuciado por el chismorreo y la

publicidad

Estás cansado y se ha acabado

Y ya no puedes hacer nada

Para eso este silencio

Para eso es esta canción

Y ya no puedes explicarlo

Y no puedes ahondar

Porque la superficie es como el

acero

Y todas tus buenas emociones

Tus sutiles percepciones

Tu famosa comprensión

Se evaporan en una asombrosa

(Para ti) irrelevancia

No recuerdo cuándo

Escribí esto

Fue mucho antes del 11 de

Septiembre