Chicago, tres series para una ciudad

En las calles de Chicago, Al Capone y Eliot Ness se enfrentaron varias veces (Los intocables, Boardwalk Empire), Steve Urkel no paró de meterse en líos al grito de “¿he sido yo?” (Cosas de casa), George Clooney trabajó como médico (Urgencias), los hermanos Scofield lograron huir de una cárcel de máxima seguridad (Prison Break), Balki visitó a su primo Larry (Primos lejanos) y estuvo el bufete de abogados en el que Alicia Florrick aprendió a no ser la sombra de su marido (The Good Wife). Chicago tiene una larga tradición como escenario de series, pero nada como lo que el productor Dick Wolf ha montado en el último lustro alrededor de la ciudad con tres ficciones de éxito relacionadas entre sí. Y, al contrario que las citadas al principio, rodadas íntegramente en la ciudad.

La franquicia Chicago, que cubre en tres series los servicios de respuesta inmediata de la ciudad: la policía (Chicago P.D ), los bomberos (Chicago Fire) y las urgencias de un hospital (Chicago Med), son casi una carta de amor de la cadena NBC, que tiene allí una de sus sedes principales, y de Wolf a la tercera ciudad más grande de EE UU, por detrás de Nueva York y Los Ángeles (los dos lugares donde se grabaron las series del principio). En principio, fueron incluso cuatro series: también existió durante una temporada Chicago Justice, una ficción de abogados que fue cancelada. “Un error. Estaba funcionando mejor que otras tres series que eran nuevas y se hundieron en su segunda temporada”, comenta Wolf en una visita al rodaje de las series a la que EL PAÍS acude invitado por Calle 13 con motivo del estreno de la sexta temporada de Chicago P.D. (hoy, 22.00).

ampliar foto Fotograma de la sexta temporada de 'Chicago P.D.'.

Los estudios Cinespace, a seis kilómetros del centro de la ciudad, están tomados por las tres producciones de NBC. Justo al lado hay una fábrica de cerveza donde los intérpretes y los productores atienden a la prensa. Con una serie que llega a su sexta entrega y que convive en la franquicia con otras dos similares, ¿cuál es el mayor reto? "Lograr 22 historias convincentes [por el número de capítulos] y tratar cada una como si fuera una película", explica Rick Eid, productor ejecutivo de la ficción de policías. ¿Y en qué se diferencia del resto de policiacos que ocupan la parrilla? "En la forma en la que usamos las historias de crímenes para contar historias personales y la forma en la que usamos la investigación criminal para crear dilemas éticos personales para los personajes. No siempre hacemos lo correcto o lo heroico, hacemos lo que sea más honesto para el personaje", cuenta el productor.

Cada capítulo de Chicago P.D. se graba en ocho días aproximadamente, cuatro dentro del estudio, donde han recreado casi al completo una comisaría construida a partir de una antigua del centro que ya no existe. Los otros cuatro días, en exteriores, en calles cercanas y de vez en cuando en el mismo centro, de forma que la ciudad siempre está presente. ¿Por qué se eligió Chicago? "Porque he rodado en Nueva York durante 20 años", comenta con sorna Wolf, creador también de la franquicia Ley y orden, que transcurre en esa ciudad. "Chicago está en medio de América, las vibraciones aquí son diferentes de cómo lo son en las dos costas. He rodado muchísimo en Los Ángeles y Nueva York, pero esta ciudad siempre ha sido mi favorita, incluso antes de venir a rodar".

Wolf ya creó hace un cuarto de siglo una serie de médicos ambientada en la ciudad, The Human Factor, pero solo duró una temporada. "Rodando aquello vi que Chicago es una ciudad increíble, con la mejor arquitectura en América. Nunca he logrado el nivel de cooperación que tenemos aquí a diario. La única pregunta que recibí del alcalde cuando todo comenzó fue, '¿esto va a ser bueno para Chicago?'. Y contesté, llama a Mike Bloomberg [alcalde de Nueva York entre 2002 y 2013] y pregúntale que tal ha repercutido Ley y orden allí", finaliza el productor.

La serie trata también de estar al día con los asuntos de la ciudad. En la sexta entrega de la ficción de policías hay un nuevo personaje que enlazará con uno de los temas recurrentes de la actualidad a lo largo de la temporada. "Vamos a explorar la idea de elecciones en Chicago. Hay una elección de verdad para la alcaldía en noviembre y queremos añadir ese componente a la temporada", apunta Eid. La franquicia acumula ya casi 500 capítulos y parece no agotarse, con su mezcla de drama de telenovela con tramas inspiradas en casos reales. Chicago P.D. cuenta con un expolicía de homicidios entre sus guionistas que se asegura que todo lo que sale en la serie sea lo más real posible. Y las tres series cuentan con Dick Wolf como gran jefe, que de series de éxito parece saber.