Dick Wolf, creador de franquicias televisivas

Dick Wolf (Nueva York, 1946) renegaba de la televisión pero empezó a trabajar en ella por dinero. "Llevaba ocho años siendo guionista y había hecho ya cuatro películas y cuando mi agente me habló de hacer televisión no entendía por qué debía hacerlo, me negaba a ello. Pero me dijo que me pagarían como unos 6.000 dólares a la semana como salario además de lo que me pagaran por mis guiones. Mi exmujer estaba escuchando la conversación y cogió el teléfono y dijo: 'estará ahí el lunes". Wolf rememoraba así en una entrevista en junio durante el Festival de Televisión de Montecarlo con un reducido grupo de medios, entre ellos EL PAÍS, cómo se convirtió en guionista de Canción triste de Hill Street en 1985, de la que partió en 1986 rumbo a Corrupción en Miami, donde además de guionista fue productor. Desde entonces, Wolf ha sido responsable de algunas de las series más icónicas de la televisión estadounidense.

'Ley y orden: Unidad de víctimas especiales'.

Es uno de los creadores más conocidos y respetados en el medio. Suya es la franquicia Ley y orden, que nació en 1990 y que, con varias secuelas, sigue viva gracias a Unidad de víctimas especiales, centrada en casos de delitos sexuales y que está a punto de cumplir 20 años en antena. También suyas son las Chicago: Fire, P.D., Med y Justice, centradas en los bomberos, policías, médicos y abogados de esa ciudad. Detrás de ellas, una fórmula basada en grupos de personajes dedicados a una profesión y tramas con un caso diferente por capítulo, de forma que si un espectador se pierde un episodio, es fácil reengancharse a la historia en el siguiente. Asegura que el éxito de una serie depende de muchos factores, pero que la base siempre está en el guion.

Aunque Chicago Justice fue cancelada el año pasado, en la temporada que comenzará en septiembre tendrá en antena Chicago P.D. (en España, en Calle 13), Chicago Med (TNT), Chicago Fire (AXN), Ley y orden: Unidad de víctimas especiales (Calle 13) y la debutante FBI (todavía sin cadena anunciada en España), que describe como "más grande que otras series, porque manejan casos más grandes".

Llama la atención la fascinación de este neoyorquino por la ciudad de Chicago, que da nombre a una de sus franquicias. "No tenía ninguna conexión personal con Chicago antes, en realidad. Básicamente, es la ciudad del país que más se parece a Nueva York en términos de rascacielos, edificios grandes, sus calles...".

Aunque su firma está detrás de muchas series, su involucración en cada una de ellas es diferente. "Dedico más atención a las series más jóvenes, evidentemente. En el caso de Ley y orden: Unidad de víctimas especiales, ya solo leo los guiones y listo. El showrunner, Michael Chernuchin, ha estado trabajando conmigo desde la primera temporada de Ley y orden así que... La mayoría del equipo, la infraestructura, lleva ya casi 20 años, todo el mundo se conoce y todos tienen la misma idea de lo que debe ser la serie".

En un mundo televisivo en el que las grandes cadenas en abierto estadounidenses parecen estar perdiendo terreno en favor del cable y de las plataformas online, Wolf sigue produciendo para NBC o CBS. El guionista y productor defiende la emisión semanal de capítulos. "Además, no entiendo de algoritmos. Y en cable, cada temporada tiene ocho capítulos, por ejemplo, frente a los 21 o 22 de las networks, y tienes unas 40 series en cable frente a las más de 140 de las networks, así que como guionista donde quiero estar es donde hay más trabajo".