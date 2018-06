Veinte años en ‘Ley y orden: UVE’ tienen premio

Ley y orden: Unidad de víctimas especiales (en España, en Calle 13) arrancará en septiembre su temporada número 20. La serie comenzó su andadura en septiembre de 1999 para seguir el día a día de la unidad de la policía de Nueva York especializada en delitos sexuales. También en 1999 Mariska Hargitay (Santa Mónica, California, 1964) se metió por primera vez en la piel de Olivia Benson, la protagonista de esta ficción creada por uno de los reyes midas de la televisión estadounidense, Dick Wolf, y con la que hacía crecer la franquicia Ley y orden. Por este papel y por el resto de su carrera, Hargitay ha recibido en el Festival de Televisión de Montecarlo la Ninfa de Cristal, el galardón central que otorga el certamen que se celebra estos días en Mónaco.

En una rueda de prensa, y acompañada por Dick Wolf, Hargitay ha repasado cómo la serie cambió su vida. “Me ha cambiado como persona y me ha convertido en una activista accidental”, asegura en referencia a su labor como fundadora y presidenta de la Joyful Heart Foundation, organización dedicada a la ayuda de víctimas de abusos. “Cuando Dick me contrató estuve contenta y agradecida como actriz. Fue como si mis sueños se hicieran realidad. Ha sido un reto para mí en muchos sentidos, y estoy sorprendida y agradecida por el cambio que ha ejercido en mí, por eso siento que tengo que devolver esa gratitud, hacer todo lo posible por lograr un cambio, hacer algo significativo. Además, gracias a la serie conocí a mi marido [Peter Hermann, también actor], tuve mis hijos, tengo esta fundación… La serie me lo ha dado todo. Así que gracias, Dick, por mi marido, mis hijos…”, bromea la actriz.

Aunque lleve casi 20 años antena, ahora el movimiento #MeToo ha dado mayor relevancia a una serie que se centra en casos de abusos sexuales. “Estoy muy agradecida al movimiento y a cada acto individual de valentía que lo ha hecho posible. Y estoy agradecida por lo que la serie ha hecho por abrir esta conversación y poner el foco en el cambio. Por supuesto, no es algo nuevo, siempre lo ha habido y lo habrá, y eso es porque siempre ha habido una dinámica de poder. Las mujeres sentían que no podían hablar y ahora se han dado cuenta de que sí que importan, que sí pueden hablar”.

Permanecer durante casi 20 años en una misma serie no es lo que un actor imagina cuando empieza en un trabajo, pero es lo que se ha encontrado Mariska Hargitay, que por su interpretación en Ley y orden ha ganado un premio Emmy y un Globo de Oro, ambos en 2006. “Voy año a año y me suelo decir a mí misma que solo haré esta serie si me sigue inspirando creativamente. La temporada 16 fue muy bien, pero la 17 fue todavía mejor, tuvimos un gran final de temporada y fue muy divertido y un reto como actriz. La 18ª fue un poco más regular pero la 19ª ha sido el mejor año. Hemos logrado que la serie siga siendo relevante, fresca y diferente”.

Su vida ha ido cambiando al lado de la de su personaje, Olivia Benson. “Se ha convertido en madre, es una líder, y tiene que mantener el equilibrio entre las dos facetas. Es emocionante y todo un reto. Seguimos haciendo televisión de calidad y ves que la gente responde emocionalmente a la serie, que tenemos un impacto. No puede haber nada mejor que eso, hacer una serie que la gente respeta y ve, que es mucho más que una serie, que afecta culturalmente y se convierte en una luz para nuestros hijos”.