Eva González: “No hubiese dejado ‘MasterChef’ por ningún otro formato que no fuera ‘La voz”

Eva González (Sevilla, 37 años) llevaba seis años al frente de todos los formatos de MasterChef en La 1. Alrededor de una quincena de programas dando paso a concursantes y jueces en el concurso culinario. Ahora cambia los fogones por los micrófonos y será la presentadora de las galas de La voz, talent musical recién aterrizado en Antena 3 tras un lustro en Telecinco. Y lo hará también en sus tres versiones, la normal, la de niños y la senior (novedad de este año). González vuelve así a la cadena donde debutó en la televisión en 2004. MasterChef se queda sin una de sus caras más representativas, aunque el programa funcionó igual con su ausencia cuando la presentadora fue madre y no tuvo remplazo.

Pregunta. ¿Cuál fue el motivo fundamental para fichar por La voz?

Respuesta. Es un formatazo, eso está claro, pero al fin y al cabo fue la música, que me encanta, me hace vibrar mucho, me emociona mucho y creo que después de tantos años presentando MasterChef tenía ganas de volver a un formato musical, a un talent, y jolín, es que es La voz. No hubiese dejado MasterChef por ningún otro formato que no fuera La voz.

P. Y toma el relevo de Jesús Vázquez tras cinco años al frente del programa en Telecinco...

R. Voy a intentar ser yo misma. Jesús lo ha hecho superbién, evidentemente es un referente, es uno de los grandes comunicadores de este país y tengo respeto por todo lo que ha hecho, pero yo voy a intentar ser yo y hacerlo con toda la ilusión y el corazón. Eso es lo que traigo.

P. ¿Cómo lo contó en TVE?

R. Tampoco hay que entrar en detalles. Me han deseado lo mejor y todos los buenos deseos, que es un formatazo, que lo disfrute. Me dijeron que me lo merezco, no sé si será verdad o no, pero con muchísima ilusión me han deseado lo mejor. Y con pena también. Tanto ellos como yo, que son seis años de trabajo juntos, viviendo muchas cosas y la penita también está ahí.

P. Deja grabado MasterChef Junior. Igual le coinciden en antena los dos programas...

R. Esas cosas ya se me escapan, son cosas de cadena. El Junior está grabado, es un pedazo de programa también.

P. ¿Y la gala de Nochevieja en La 1? Usted era ya habitual en ellas...

R. Sí, llevaba muchos años presentándola, pero este año todavía no habíamos hablado de ello.

P. ¿Con qué tipo de contrato llega a Antena 3?

R. Es un contrato de cadena. Vengo a presentar La voz y, sí, es un contrato de cadena [que liga en exclusiva a la presentadora durante varios años, con la posibilidad de presentar otros espacios].

P. ¿Cómo le pilló que el anuncio de su fichaje se filtrara horas antes de lo esperado?

R. ¡Qué rabia! Me pilló en casa con el peque, que me lo mandaron, pero bueno, era inevitable al final, demasiado que ha aguantado. Pero bueno, la expectación era la misma y en El Hormiguero me lo pasé superbién, jugué con ellos y me sentí arropada por todo el grupo.

P. ¿Qué hay preparado del programa?

R. No nos ha dado tiempo, estoy recién aterrizada. Todavía no me he sentado ni con la productora ni nada para prepararlo todo y que me vayan contando cositas. ¡Sé lo que sabéis vosotros en la prensa!

P. ¿Ha revisionado ediciones anteriores?

R. Yo era seguidora de La voz, me gustaba mucho. Y terminé de grabar MasterChef Junior el jueves pasado y con el puente por medio, la verdad es que no he tenido tiempo de ver nada.

P. ¿Qué supone en su carrera en este momento fichar por Antena 3?

R. Supone un nuevo reto, un paso adelante, pero también un paso atrás. Aquí fue donde yo empecé, con un programa que se llamaba UHF, hace 14 o 15 años. La primera oportunidad que me dieron en televisión fue en esta casa, así que también es volver a los orígenes y un poco volver a casa. Y por otro lado un reto enorme y un paso adelante en mi carrera.