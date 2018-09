Los conciertos de O Son do Camiño 2018 aún no han terminado

O Son do Camiño aún no ha cerrado su primera edición. El festival gallego guarda en la recamara seis grandes conciertos para culminar el año de su estreno. Estos shows se desarrollarán en las seis principales ciudades de Galicia durante los meses de octubre y noviembre y contarán con un cartel de lujo protagonizado por The Hives en A Coruña, Miguel Poveda en Ferrol, Pablo López en Lugo, Rodrigo Leâo en Ourense, José González en Pontevedra y Mon Laferte en Vigo.

El pasado junio O Son do Camiño reunió a 84.000 asistentes en el Parque Monte do Gozo de Santiago de Compostela, ahora espera busca mantener la tensión musical hasta la próxima edición a través de reconocidos artistas nacionales e internacionales. Las entradas para estas citas otoñales, en las que la Xunta participa como patrocinador principal ante el Xacobeo 2021, salen a la venta el lunes 1 de octubre en la web del festival.

Las ciudades elegidas para celebrar estos conciertos especiales que dan continuidad al festival O Son do Camiño están ubicadas en los diferentes itinerarios jacobeos. Así, A Coruña y Ferrol forman parte del Camino Inglés, el Camino Primitivo discurre por Lugo, mientras que en Ourense está la Vía de la Plata. Por Pontevedra pasa el Camino Portugués y por Vigo su versión costera.

El objetivo de O Son do Camiño es promover la imagen de Galicia a través de uno de sus principales activos culturales y turísticos, el Camino de Santiago, y consolidar así, la oferta de festivales de esta comunidad autónoma. Con estos conciertos, se hace una fuerte apuesta por la descentralización y la desestacionalización, al enriquecer la programación musical de otoño más allá de Madrid y Barcelona.

Las fechas y lugares de celebración de los conciertos: