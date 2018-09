"Recuperar la memoria es algo tremendamente doloroso pero es necesario. Negarse a ello es condenarse a estar permanentemente perseguido por el pasado".

Cuéntame cómo pasó lleva 19 temporadas en antena y eso puede hacer perder la perspectiva. La serie de La 1 se ha convertido ya en un miembro más de la familia, y a algunos esa familiaridad les resulta molesta. O lo que les fastidia quizá es sentirse tan identificados, aunque no lo reconozcan. En los últimos años, Cuéntame está en mejor forma que nunca. Siempre ha tenido su aquel, pero ahora se atreve a ir un poco más allá. Es la serie con mayúsculas para TVE, su seguro de vida, la que le da audiencia y también prestigio, que se ve y se conoce fuera. No es ni ha sido la única, por supuesto, pero lo sigue siendo.

Ese estatus le da la posibilidad de hacer cosas que otros quizá no se atreven. El capítulo con el que la serie ha vuelto con la segunda parte de su temporada 19ª ha regresado a Sagrillas y ha viajado al pasado para contar una historia de la Guerra Civil. Recuerdo que mi abuelo una vez me dijo que lo peor de aquella guerra fue que enfrentó a hermanos entre ellos; algo muy parecido le dicen los personajes de la serie a Carlos Alcántara cuando intenta dar con una historia personal, la de su abuela, que le sirva de inspiración para la novela que busca. Esa historia del pasado de Herminia que no quiere recordar incluye solidaridad, perdón, bondad, incluso amor, pero también venganza, miedo y muerte. Dolor.

"¿Por qué en España todo el mundo se pelea con todo el mundo?".

Cuéntame es nuestra historia, la de un pueblo que no consigue ponerse de acuerdo, una historia que han contado los ganadores pero en la que los perdedores también quieren tener voz. Una historia que necesita memoria para poder seguir adelante, para hacer justicia, para cerrar heridas. En su capítulo 339 (¡339!), Cuéntame hace memoria histórica en prime time. Cuéntame es nuestra memoria y es historia. Y cuando te tiene con el corazón en un puño, te saca una lagrimilla con Resistiré y la voz de Karina / Elena Rivera. Reír y llorar. La vida. Nuestra vida.

Y ahora, a abrocharnos el cinturón que vienen curvas, porque la temporada promete emociones fuertes. Insisto: la vida.