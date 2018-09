Médico forense y posible asesino

El forense Daniel Harrow es brillante en su trabajo, aunque tiene unos métodos poco ortodoxos. Sin respeto alguno por la autoridad y con una falta casi total de empatía, sin embargo es capaz de resolver los casos más raros. Está dispuesto a romper cualquier regla para dar con la verdad. "Tiene un sentido del humor muy particular y es incapaz de mantener sus relaciones. Está divorciado de su mujer y alejado de su hija", describe el actor Ioan Gruffudd (Llwydcoed, Reino Unido, 44 años). Además, posiblemente es el responsable de la muerte del último cadáver que llega a la morgue.

En Harrow, que AXN emite los lunes (22.05), Gruffudd vuelve a interpretar a un forense, como ya hizo en Forever hace cuatro años. "Cuando me llegó el guion, solo sabía que era un forense patólogo y pensé, 'oh, Dios, ahí vamos otra vez, lo mismo que en Forever'. Era un poco reacio", reconoce. Pero el guion hizo que se decidiera a unirse a esta serie en cuya primera temporada de 10 capítulos el protagonista resuelve un caso en cada episodio.

Como explica Gruffudd, Forever y Harrow muestran de forma diferente el trabajo del forense. O más exactamente, no lo muestran. "En Forever no enseñábamos mucho del proceso médico. Era divertido, se suponía que hacíamos todo ese trabajo, cortábamos, había sangre, tripas, pero no se veía nada en la tele. Harrow es un poco más gráfica, pero en realidad tampoco nos ensuciamos mucho las manos. Usamos mucho la cámara endoscópica, que entra en el cuerpo y lo muestra por dentro, y así no es tan sangriento", explicaba el actor en una entrevista con medios internacionales, entre ellos EL PAÍS, en el marco del Festival de Televisión de Montecarlo el pasado mes de junio.

Harrow está ambientada y rodada en Brisbane. La ciudad australiana no solo aporta a la producción sus localizaciones y parte del equipo delante y detrás de las cámaras, sino que los casos que se tratan en la serie están inspirados en crímenes reales que ocurrieron en aquel país. Como el que tuvo lugar en 1935, cuando un gran tiburón tigre fue capturado en Sídney y llevado a un acuario, donde vomitó un brazo humano. Más tarde descubrieron que el brazo había sido cortado con un cuchillo antes de que terminara en las tripas del tiburón. En la serie, el brazo aparece dentro de un cocodrilo.

El rodaje de Harrow obligó a Gruffudd a trasladarse a Australia, a donde viajará este otoño de nuevo para grabar la segunda temporada. "Fue doloroso para mí, solo pude ver a mi familia unos 10 días en esos cinco meses". "En cuanto al proceso, es exactamente igual en todo el mundo. Es todo el rato 'rápido, rápido, rápido'. La televisión es muy rápida. En el cine puedes pararte a tomar imágenes bonitas y cuidadas, tomarte tu tiempo. En la televisión tienes que confiar más en tu instinto. Grabamos increíblemente rápido. Tienes que ser bueno, tener experiencia y confiar en el resto de compañeros".