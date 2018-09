La historia de la ciencia ficción, según James Cameron

El nombre de Martin Scorsese no suele ir unido al de la ciencia ficción. ¿Gánsteres? Siempre. ¿La historia del cine? Pocos tan sesudos. Pero ni una sola de sus películas se aproximan al género. Sin embargo lo mismo que Cameron recuerda THX 1138 (1971), Un muchacho y su perro (1975) o Zardoz (1974) como algunos de sus grandes admirados en el género, también cita a Scorsese como su inspiración para este programa. "No voy a decir que nuestro documental tiene el mismo grado de rigor intelectual que los de Martin, pero esa ha sido nuestra meta". Señala entre sus inspiraciones producciones como Shine a Light, The Blues o American Masters. Un documental que tendrá algo para todos porque, según Cameron, la ciencia ficción comenzó con Frankenstein, obra escrita por una mujer, Mary Shelley, hace 200 años.