‘La guerra de Vietnam’, en el fragor del enfrentamiento que encendió los sesenta

Pese a la pujanza de las series documentales con casos recientes como los de O.J.: Made in America, Wild Wild Country, Wormwood (híbrido de documental y ficción), o El cuarto poder, no sigue siendo este género el más publicitado por las plataformas de vídeo bajo demanda. Una dinámica que no quedará modificada con la muestra más loable que se ha producido en el terreno de la no ficción en los últimos meses, La guerra de Vietnam (The Vietnam War).

Esta serie documental de PBS (Movistar + y Netflix la suministran en España) encapsula a lo largo de 10 dosis de una hora (en la versión editada de la BBC; la original se va hasta las 17 horas y cuarto de duración) la extensa cronología del cruento conflicto que atravesó los sesenta y terminó enturbiando y despedazando la atmósfera de la década.

Un recorrido histórico que no se circunscribe solo al campo de batalla (con detalles espeluznantes de las barbaries que se produjeron en uno y otro bando), sino que se remonta a la invasión francesa y la guerra de Indochina y amplía el radio de acción con constantes incursiones al tablero político y militar, y alrededor del clima social crispado adyacente. Un esfuerzo monumental (10 años de trabajo) por señalar todas las capas y recovecos de la compleja y salvaje contienda mediante una mirada que rehuye de la posición partidista, disponiendo así variadas perspectivas con el testimonio de los protagonistas a uno y otro lado de las trincheras, túneles y zonas de combate.

Formulando así un acercamiento equidistante que queda reforzado por un impagable material de archivo —los artífices tuvieron acceso a 24.000 fotografías y visionaron cerca de 1.500 horas de vídeo—, testimonios sentidos y honestos de la primera línea de fuego, grabaciones privadas de políticos decidiendo sobre centenares de miles de vidas, agentes sociales en las trincheras de la oposición bajo la ventisca revolucionaria, y todo ello, acompañado por la banda sonora canónica de ese tiempo.

Además de su talante riguroso y mirada transversal, la serie dirigida por Lynn Novick y Ken Burns, escrita por Geoffrey C. Ward, y narrada por el actor Peter Coyote, se convierte en un visionado didáctico, esclarecedor y enciclopédico (no descuida ni un solo tramo), pero también desprende cierta singularidad eléctrica y magnética gracias al valioso material de archivo rescatado, la ejemplar edición y la envolvente banda sonora original proporcionada por Trent Reznor y Atticus Ross, que ya quisieran para sí muchas series de ficción.

Viendo La guerra de Vietnam se obtiene la más detallada radiografía histórico-visual sobre la primera derrota militar estadounidense, pero también se palpa parte de la experiencia atroz de haber vivido y, para muchos de los reunidos delante de la desarmante cámara de Novick y Burns, haber contribuido al reguero de horror que marcaron esas jornadas de pesadilla colectiva que terminaron implosionando en la sociedad estadounidense de la época.