Los Kinks publican una canción guardada en el cajón durante 50 años

Estuvo guardada medio siglo en un cajón. Hasta ahora. The Kinks, una de las mejores bandas de la historia del pop-rock, acaban de publicar Time Song, una canción inédita que el grupo interpretó en el Theatre Royal en enero de 1973, celebrando la entrada de Gran Bretaña en el Mercado Común Europeo.

Ray Davis, compositor y cantante de The Kinks, mezcló Time Song a principios de 2018. Se trata de un medio tiempo delicado, con ese aire otoñal tan propio de las mejores composiciones de Ray Davis. Ahora está incluida una nueva caja de lujo que celebra el 50 aniversario de The Kinks Are The Village Green Preservation Society, uno de los álbumes más clásicos del grupo, publicado en 1968. Sin embargo, la canción formó parte de las sesiones de otro disco: Preservation Act I.

"Cuando tocamos en un concierto en Drury Lane en 1973 para "celebrar" que estábamos a punto de unirnos al llamado Mercado Común, decidí usar la canción como una advertencia de que el tiempo se estaba agotando para el antiguo Imperio Británico. Esta canción fue grabada unas semanas más tarde, pero nunca llegó al corte final en el álbum Preservation Act I”, ha dicho Ray Davis, según recoge una nota de prensa de la discográfica BMG.

Preservation: Act 1 es uno de los álbumes conceptuales del grupo, lanzado originalmente en 1973 a través de RCA Records. No fue bien recibido por la crítica y tuvo malos resultados de venta cuando salió publicado. El disco representó en su momento el proyecto más complejo y ambicioso de Ray Davis desde un punto de vista artístico.

Coincidiendo con la salida aquel año de Jesucristo Superstar y Quadrophenia, los Kinks buscaron emular ese éxito con una ópera rock. Un proyecto que en directo funcionaría como espectáculo musical multimedia. En palabras de Ray Davis por aquel entonces: “Me senté con mi hermano Dave y le dije que el único motivo para seguir era poder salir de la rutina de rock and roll para hacer espectáculos conceptuales de rock y teatro, algo que siempre había querido interpretar. Veía el aspecto teatral de lo que estaba escribiendo como algo crucial para la evolución del grupo. Este disco es el proyecto de mi vida, la obra a la que me veo regresando continuamente, como Rembrandt pintando su autorretrato”.