Nicolás Combarro: “El archivo de un artista le define”

La fotografía es una herramienta indispensable en el desarrollo artístico de Nicolás Combarro (A Coruña, 1979). Le sirve para captar las intervenciones que realiza en distintos espacios arquitectónicos. Espacios inusuales, abandonados, estructuras en proceso de construcción o de-construcción que pasan desapercibidas al distraído viandante del paisaje urbano y que alteradas mediante la luz, la pintura o las formas escultóricas adquieren una nueva identidad a los ojos del espectador.

Son dos las exposiciones que en la actualidad nos acercan a su obra, además de un libro: Interventions da título a la exposición que acoge la Maison Européenne de la Photographie en París, así como al monográfico publicado por la editorial RM. La exhibición muestra una selección de las intervenciones más señaladas dentro de la obra de Combarro y una instalación realizada específicamente para el lugar. Incluye la serie Arquitectura espontánea, un mapeo de la arquitectura popular en la España contemporánea no regulada, generada de forma libre y natural. El conjunto de imágenes funciona como un archivo de formas arquitectónicas que el artista ha modificado revelando las formas abstractas que se esconden en estas edificaciones.

ver fotogalería Hidden Architecture Nicolás Combarro

De la misma forma, el Centro Galego de Arte Contemporáneo inaugura Nicolás Combarro. Forma, acción. El artista ha sido invitado a realizar una intervención, Desvelar y desplazar, en la arquitectura del museo (obra del portugués Álvaro Siza Vieira) donde proyecta formas geométricas de luz contra la arquitectura generando abstracciones. La muestra también incluye otras series como Arquitectura oculta, realizada a partir de edificaciones que se comenzaron a construir en Galicia y quedaron interrumpidas y olvidadas por el golpeo de la crisis. Y Bangkok, una de sus obras más pictóricas, donde pinta con colores una gigantesca estructura de hormigón abandonada, estableciendo un diálogo con los líquenes y grietas que revelan el paso del tiempo.

“En la obra de Nicolás Combarro conviven líneas plásticas enraizadas en lo pictórico con perspectivas y metodologías específicamente fotográficas”, escribe Santiago Olmo, comisario de la muestra del CGAC, en el libro Interventions. Interesado en las formas de abstracción de los diferentes movimientos pictóricos, el artista quiso entender cómo provenían de una realidad paisajista, natural o construida. “Así, comencé a intervenir directamente en la realidad, en este caso en la arquitectura con pintura”, explica Combarro. “La fotografía es el único medio que me permitía crear un puente con el espectador, crear una ventana con esa realidad intervenida. La utilicé como una herramienta”.

ver fotogalería Shadow Line V Nicolas Combarro

Aunque el interés por el arte se despertó temprano en el autor, eligió estudiar Biología, algo que reconoce le ha servido metodológicamente para desarrollar su obra. Más tarde su instinto le hizo decantarse por seguir estudios de Comunicación Audiovisual. Fue entonces cuando se lanzó a dar los primeros pasos en la elaboración de su propia obra. También cuando comenzó a analizar el universo creativo y personal de Alberto García-Alix, al que conoció en un cementerio. Con tan solo 23 años se convirtió en comisario de una exposición del fotógrafo leonés, experiencia que ha repetido a lo largo de estos últimos diez años, a la que se suma la dirección del documental, la línea de la sombra, testimonio de la trayectoria artística del célebre fotógrafo. “De Alberto me interesó que es un artista de otro tiempo que no puede evitar crear mientras vive”, apunta Combarro. El comisariado se convirtió así en una práctica que ha llevado en paralelo, acercándole a artistas diferentes, entre los que se encuentra Miguel Ángel Campano, Jannis Kounellis y el fotógrafo Anders Petersen. “Me interesan por su forma de crear. No solo por una cuestión técnica , sino porque tienen una relación vida- obra intensa”.

¿Cómo opera la abstracción al devolverla a la realidad?, se planteaba el autor a la hora de dar forma a su propia obra. “Comencé a aislar una serie de formas abstractas y plasmarlas en las tres dimensiones del espacio, esto me generaba una gran satisfacción. Como si el cuadro cobrase vida. Al fotografiarlas las devuelvo a las dos dimensiones y establezco un juego entre la segunda y la tercera dimensión; la realidad y la representación”. “No me interesa una casa ya hecha y terminada”, explica, “pero sí me interesan aquellas que permanecen en un limbo, en el que el tiempo parece que se ha paralizado. Bien en fase de construcción, donde se ve el esqueleto y la estructura, o en fase de de-construcción, donde la edificación se desnuda y desaparece la identidad de su habitante. Es como volver al dibujo”.

ver fotogalería ST (CGAC III) Nicolás Combarro

Las edificaciones son seleccionadas después de una gran tarea de localización dentro de la cual hay una fase dedicada a la documentación y a la comprensión del espacio. “Esta parte de la investigación incluye lo que yo llamo Arquitectura y resistencia, donde observo cómo la gente construye de manera espontanea, fuera de las reglas”, apunta el artista. “Mirando, aprendo mucho sobre la sociedad y el contexto en el que me estoy moviendo, y de su herencia arquitectónica. Se trata de un retrato social de los lugares a donde voy. Es una arquitectura que fotografío, pero no intervengo directamente. Más tarde en el estudio recorto estas imágenes y las pinto”. Dice no estar interesado en las arquitecturas muy formalistas, muy regladas y uniformes, ni tampoco las arquitecturas monumentales y gigantescas “donde se pierde la escala y habla más del arquitecto que del usuario”.

La escuela de Düsseldorf se convirtió en una gran referencia durante su etapa formativa de los años noventa. Le interesaron Candida Höffer, Andreas Gursky por su diálogo con la arquitectura y la utilización de los grandes formatos que establecen un nexo con la pintura. “Utilizan la fotografía como herramienta para hablar de otras cosas. No de una realidad inmediata sino de una realidad construida a través de la mirada”, explica el artista. “Provienen de la escuela de Hilla & Bernd Becher, quienes observan la arquitectura con una mirada plástica. Fotografían edificaciones no repertoriadas, ni consideradas como grandes monumentos, que delatan los rasgos identificativos de una sociedad. Ellos han sido un referente claro a la hora de realizar mi archivo. La escuela de Düsseldorf lo ha sido en la forma de hacer y en los formatos que utilizan a la hora de exponer”. El archivo supone para el autor una fuente de recursos ilimitada que suele exponer como bloque en pequeños formatos o como vitrinas de información. “Todo artista, al fin y al cabo, lo que va realizando es un archivo de las cosas que le interesan, y esto le define”, destaca Combarro. “Yo les pido a mis alumnos que me enseñen las fotografías que hacen de forma natural. La fotografía no se analiza pensando solo en un proyecto, sino que todo aquello que excita tu mirada y te atrae ya es en sí un archivo personal”.

Combarro es el segundo español que expone en Maison Européenne de la Photographie (García-Alix lo hizo en 2010), en cuyas paredes normalmente cuelgan las obras de artistas consagrados. Pero en esta ocasión la institución ha apostado por las generaciones más jóvenes. De esta suerte el fotógrafo gallego comparte espacio con una exposición dedicada a James Natchwey. “Son dos mundos muy distintos pero creo que se complementan”, destaca el autor. “La fotografía ha evolucionado muchísimo, es muy flexible. Me hace muy feliz que instituciones como la MEP se acerquen en las nuevas generaciones de la fotografía y miren a España”.

Interventions. Maison Européenne de la Photographie. París. Hasta el 29 de julio.

Interventions. Nicolás Combarro. Editorial RM. 144 páginas. 35 euros.

Nicolás Combarro. Forma, acción. Centro Galego de Arte Contemporáneo. Santiago de Compostela. Hasta el 7 de octubre.