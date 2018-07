La televisión ocupa el universo Comic-Con

Las 135.000 personas que se esperan en la 49ª edición de la Comic-Con (es la cifra oficial, la extraoficial se aproxima a los 165.000) apenas hablan de cómics. Esta miniurbe de la cultura popular que durante cuatro días se enquista en San Diego (EE UU) hace tiempo que dejó atrás sus orígenes. Irónicamente, fue Jack Kirby, maestro del cómic y uno de los principales creadores de lo que hoy conocemos como los tebeos Marvel, quien recomendó que la Cómic-Con ampliara sus miras más allá del cómic. Se lo dijo a los 300 asistentes de la segunda edición. El despliegue de cine, televisión, memorabilia, videojuegos, literatura, cosplay, ilustración y experiencias interactivas y, por supuesto, cómics, en el Centro de Convenciones le dan la razón.

Hollywood lleva años tomando al asalto esta cita cultural. Pero está claro que la televisión le ha ganado la baza al cine en una edición en la que pesos pesados como el Universo Cinemático de la Marvel, los estudios Lucas detrás de la galaxia Star Wars o la propia Disney están ausentes del famoso escenario del Hall H donde nacen (o mueren) los grandes taquillazos.

A la coronación de la televisión como reina de la cultura popular faltarán HBO y sus grandes series, Juego de Tronos y Westworld. Nada nuevo que ofrecer. Pero no hay Comic-Con sin George R. R. Martin, que presentará una nueva serie basada en una antigua novela suya, Nightflyers (1980), sobre un grupo de científicos en busca de vida alienígena. Un viaje que la revista Entertainment Weekly describe como Psicosis en el espacio. Stephen King es otro de los omnipresentes en esta convención. Al éxito de Mr. Mercedes se suma ahora Castle Rock. Una historia que transcurre en la penitenciaria de Shawshank, donde vive el mal. Bill Skarsgard, su protagonista, se convierte así en el rey del terror de esta edición en la que también presenta su próximo trabajo cinematográfico, It 2, otra obra salida de la mente de King.

Tampoco hay Comic-Con sin zombis. The Walking Dead presentará su novena temporada guardando el secreto de cómo será la marcha anunciada de su protagonista, Andrew Lincoln. Y se necesitan princesas, aunque no sean de cuento: en la primera edición de la Comic-Con en la era del #Metoo llegará la princesa animada de (Des)encanto, la primera serie de Matt Groening, creador de Los Simpson, desde hace casi dos décadas.

Matvel estará ausente del cine, pero no de la televisión, y llegará con series como la segunda temporada de Iron Fist. Por su parte, el universo Star Wars estará representado por la celebración del décimo aniversario de la serie animada The Clone Wars. Tampoco podía faltar Star Trek en su última encarnación, Discovery, gran ejemplo del empoderamiento de la mujer. Y en esta misma línea la serie Dr. Who ha sabido incorporarse a la conversación ahora que Jodie Whittaker es la primera mujer que interpreta a este viajero temporal después de 12 encarnaciones como hombre.

Pero la presencia más buscada será la de Walter White. En un mar de Thor bajitos, Hulks desteñidos, héroes como Han Solo o tropas de asalto del Imperio Galáctico de todos los tamaños, colores y sexos, algunos de los personajes más populares de este festival del disfraz, los aficionados estarán a la búsqueda del verdadero Bryan Cranston. El actor ya estuvo presente en una ocasión, paseándose por los pasillos de la Con disfrazado de él mismo sin que nadie lo notara. Y en esta edición en la que los integrantes de Breaking Bad se reúnen en el Hall H, una década después del estreno de este clásico, cabe prever que lo intentará de nuevo.