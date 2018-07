’“Es jodido hacer bailar a un gringo”

Si a usted no le suena Usted, de Juan Magán y La Mala Rodríguez, es que no oye radiofórmulas, ni frecuenta discotecas, ni bailongos de bodas, ni verbenas populares, ni tiene hijos en la edad del pavo. Porque esa es, junto a Ni la hora, de Juan Magán y Ana Guerra, una de las canciones del verano. Magán, el común denominador de ambos hitazos acude a la cita una tórrida tarde de julio en Madrid, donde está de vacaciones, recién llegado de su casa en Punta Cana, siguiendo la ruta inversa de muchos españoles. Viene con un amigo y, si una no hubiera buscado antes su foto en Google, le hubiera parecido un turista más con su gorra, su camiseta y sus bermudas. Ni rastro del séquito habitual en los astros internacionales.

¿Dónde están sus esbirros?No tengo. Si quieres crearte un aura de superartista, puedes. Mi opción fue que no. Tú eliges el modo en que quieres vivir. En mi barrio era feliz, si salí de él fue por darle a mis hijos cosas mejores. Quiero ser normal. He tenido opciones de salir en medios y eventos más masivos. No quise, prefiero ser como soy y poder jugar con mis hijos en el Retiro, como hoy.

Hombre, masivo es un rato.Hay cosas más masivas. Cerrar shows televisivos, hacer ciertas campañas, te llevan a un público que no te va a dejar vivir como vivo, y ya vivo demasiado bien. En mi término medio estoy bien.

¿No se considera una estrella?Mi madre me parió siendo estrella, eso dice ella. Me gusta pensar que todas las personas hemos nacido para hacer algo. Y yo soy feliz sabiendo que hago feliz a mucha gente con mi música.

¿Y cómo sabe que lo logra?Viéndoles bailar. Te sientes Dios. Haceros bailar es mi poder. Hay música para escuchar,pensar, reflexionar. La mía es para bailar. Y si no te hago bailar, pienso que la estoy cagando contigo.

O no tengo sangre en la aorta.También. Pero la culpa es mía, que no logro ponerte a bailar.

¿Y tiene muchos gatillazos?No hay públicos imposibles. Cada uno tiene su punto de cocción. Pero el norteamericano no latino es difícil. Poner a bailar a un gringo es de lo más jodido.

¿Tanto como que Justin Beaver borde el 'Despacito'?Jaja. Hombre, pierde un poco el rollo, es raro, pero para mí es un honor que algo latino le llegue a ese chaval y expanda tu música.

Badalona/Punta Cana Fue en su barriio barcelonés donde el Juan Magán (Badalona, 1978) inventó el sonido electrolatino hace una década. “ Siempre hice música global, porque mi pueblo era el mundo”, dice. Este verano, triunfa con sus canciones para La Mala Rodríguez y Ana Guerra.

En una canción resume la soledad del siglo XXI en cuatro palabras: “conectada y no contestas”. Eso es un horror: ¿o sea, que has leído mi mensaje y no respondes? Eso te hace sentir muy solo. Pero, a la vez, en esa canción reivindico el derecho a no contestar. Sin dar explicaciones. Se trata de ser libre. Un día te puedes sentir ninguneado porque no te contestan y a la vez no responder tú si no quieres. Nadie es propiedad de nadie.

Sus letras suelen ir de mujeres castigadoras y hombres heridos. ¿Dónde está el macho latino?Tengo una gran confianza en mí mismo y soy muy competitivo, pero no a ver quién tiene más testosterona. Yo creo que el regueton lo que hace es amplificar la testosterona del hombre a mil. Es casi una caricatura. Conozco a esos cantantes que son criticados, a veces con razón, y no son asi. No sé bien por qué hacen ese papel.

¿Evita el sexismo a propósito? ¿Tiene que ver con su condición de padre de preadolescentes?Sí. No creo ser sexista, y no sale de mi escribir barbaridades de putas y drogas y mierdas porque no es mi mundo. Pero sí me gustaría soltar tacos, y no lo hago por ellos. Desgraciadamente, los artistas tenemos esa responsabilidad. Lo digo como padre, no como artista.

¿Y qué hacemos: censuramos o vetamos a quien escriba así?No. La libertad es que cada uno escriba y cante lo que quiera y ya luego los padres determinaremos los limites. Se llama control parental. Yo les pongo límites a mis hijos en Neftlix, o Youtube. No les puedes decir a Ozuna o Bad Bunny o Maluma, de quienes se suele hablar, que controle sus letras. No, controle usted lo que su hijo esta viendo y escuchando.

Confieso: tengo 50 tacos y bailo el 'Usted' a lo loco. ¿Qué me pasa?Coño, me alegra oirlo. Pues quizá te pasa que amas la vida y la vives sin prejucios ni complejos.