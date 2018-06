Quizá no sea la solista femenina más chic (o lo que sea que haga falta para gozar de ese aura de prestigio extramusical que ampara a figuras como Cat Power o Sharon van Etten), pero eso no le resta peso artístico a Neko Case. La canadiense pertenece al elenco de autoras e intérpretes que han contribuido a difuminar determinados límites. Sus inicios están vinculados al country y al folk, dos géneros que hoy sólo funcionan como referencia en una discografía que no se conforma con pertenecer a categorías concretas. En su octavo álbum en solitario, Case sigue trabajando en esa dirección, creando canciones de corte tradicional que no siempre siguen los cánones ortodoxos. Hell-On es también otra estupenda demostración del ejercicio de la voz femenina en la música pop alternativa. Y no, no se trata de cualidades vocales sino del modo de articular una visión del mundo y de una misma, opción que también ha desarrollado en una de sus últimas experiencias profesionales, el trío con kd lang y Laura Veirs que en 2016 dejó como fruto el álbum case/lang/veirs.

Artista: Neko Case Disco: Hell-Onn Sello: Anti / Pias Calificación: 7 sobre 10



Hell-On es el primer álbum en solitario de Case en cinco años. Después de haber participado en Whiteout Conditions, el disco que The New Pornographers publicaron en 2017, Case regresa con una obra exclusivamente suya, rodeada de colaboradores nuevos y viejos -A.C. Newman, k.d.lang, Beth Ditto, Joey Burns-, coproducida con Bjorn Yttling, del trío sueco Peter, Björn & John. Entre las canciones que contiene hay algunas que sin duda acabarían en cualquier playlist confeccionada por un admirador. Curse Of The 1-5 Corridor, balada clásica cantada a dúo con Mark Lanegan sería una de ellas, al igual que el pop de reminiscencias sixties de Bad Luck. También sería injusto no destacar Gumball Blue, coescrita con Newman (según Case, trata sobre él), con una capa de sintetizadores que le da un ligero sabor años ochenta y un punzante verso final que dice: “A veces donde hay humo no hay más que una máquina de humo”.

Hell-On es también un disco rico en sorpresas que no necesariamente ocupan un primer plano, como Dirty Diamond, que define perfectamente el universo de la autora. Tres minutos y medio de melodía e incertidumbre alzando una canción magistral. Winnie, otro momento álgido, es una declaración de amor que reclama visibilidad hacia su propio género. Cuando la voz de Ditto se le une, la canción cambia rotundamente para convertirse en una celebración donde Case afirma que quisiera ser un tatuaje marinero difuminándose en la piel de la protagonista. Sleep All Summer cantada con el ex Archer Of Loaf Erich Bachman, autor e intérprete de la versión original, es otro momento delicioso. Como ocurre en Pitch Or Honey, que se divide entre lo tradicional y lo contemporáneo, la visión musical de Neko Case se apoya en ambos conceptos para sustentar su discurso. Puede que no sea su obra más redonda, pero Hell-On mantiene más que vivo su nervio creativo, y también su capacidad para hacer música que importe.