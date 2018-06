Antropología en casa de Alaska y Mario

Alaska y Mario Vaquerizo celebran este domingo el aniversario de su primer beso. Uno que tuvo lugar hace 19 años en los camerinos de la sala Bikini de Barcelona por un impulso de él. "Fui muy lanzado. Estoy muy orgulloso de serlo. Ella era, y es, mi jefa, y si en ese momento yo hubiese sido excesivamente profesional y no me hubiera dejado llevar por mis sentimientos, a lo mejor no estaríamos aquí", comenta Vaquerizo. Aquí es un restaurante mexicano de Madrid donde hablan con EL PAÍS para presentar la quinta entrega de su reality show, que estrenan hoy Paramount Network (21.30), MTV y Comedy Central (22.30).

El aniversario y el estreno del programa, que esta temporada lleva el título de El huracán mexicano, son una coincidencia que celebrarán con sus amigos. "Los capítulos no los vemos antes, lo hacemos como los fans, quedamos, compramos comida y bebida y lo vemos todos juntos en una casa", comenta la cantante. En anteriores temporadas se pudo ver cómo preparaban su casamiento, cómo se iban la luna de miel o el 50 cumpleaños de Alaska. En esta, ambos vuelven a sus orígenes y a su infancia. Él en Vicálvaro y ella en México, a donde viajan y donde Alaska y Fangoria (el grupo que forma junto a Nacho Canut) gozan de cierta fama. "Es una fama como de culto, soy una persona conocida porque las canciones fueron muy conocidas, pero realmente nuestra base es de culto. No es un seguimiento masivo, pero siempre muy activo, siempre están ahí, nos sacan los discos... Conseguimos hace años con Warner que al publicar un disco también saliera allí e intentamos ir a tocar una vez al menos cada vez que sacamos un trabajo nuevo", explica la artista.

Aquel beso, cuentan ambos, fue como la decisión de hacer un reality basado en el día a día de la artista y del mánager. "Las cosas, cuando tú las sientes, hay que hacerlas. Es como este reality, muchas veces en 2011, cuando decidimos hacerlo, todo el mundo decía, estos qué hacen, para qué, no saben cómo llamar la atención", explica el integrante del grupo Nancys Rubias. Y él responde a aquellas cuestiones: "Lo hago porque me apetece, y en mi día a día yo hago siempre las cosas por apetencia, siempre con sentido común, responsabilidad y profesionalidad. Si te cohíbes por ti mismo y por lo que piensen los demás, te pierdes cosas maravillosas. Y eso no hay que permitirlo".

Mario y Alaska, en un momento del segundo episodio.

La presentación de esta nueva temporada tuvo lugar un día después de que Pedro Sánchez anunciara los nombres de todos sus ministros. Uno de ellos, el periodista y escritor Màxim Huerta, es amigo de la pareja y ocupará la cartera que más afecta a su profesión, Cultura. "Esperamos lo mejor. Mario ha trabajado con él y es un tío trabajador, currante, buen compañero, un tío que va al cine y al teatro, que compra libros y discos, que sabe lo que es la televisión, que sabe lo que es hablar de política y hablar de corazón", explica Alaska. Vaquerizo defiende a Huerta de las críticas que ha recibido en las redes sociales: "La gente que critica es muy pesada. ¿No creemos en la democracia? ¿No hemos depositado un voto para que los gobernantes decidan por nosotros? También he estado con el ministro de Cultura anterior y también ha sido un tío maravilloso".

El reality sigue a ambos durante una intensa semana. "Cada capítulo es como un grandes éxitos de esa semana", cuenta la cantante, que admite que en su vida privada ni graba vídeos ni hace fotos con el móvil para mostrar su día a día. "A Mario sí le gusta documentar todo, porque tiene esa visión. Yo no tengo paciencia", remata Alaska. "Todo es antropología de los momentos, de tu historia. Yo soy muy antropólogo para eso. Me gusta que esté documentado, porque cuando ves la foto, revives el recuerdo", cuenta el mánager.

Vaquerizo en la actualidad graba su participación en la próxima entrega de MasterChef Celebrity. Pero no puede hablar sobre ello. "Ha cocinado mucho y ha cocinado bien, no sé cómo le irá luego, pero como mujer de cocinero estoy contenta", apunta Alaska. Dos de las invitadas en su programa esta temporada, Bibiana Fernández y Loles León, también participaron en el concurso culinario. Entre los amigos que aparecerán este año junto a Alaska y Mario también estarán Pedro Almodóvar, Nacho Canut, Topacio Fresh, los Javis, Brays Efe, Lolita y Rosario Flores, Elena Furiase, Loles León, Fabio McNamara, Ana Torroja o Rossy de Palma.

Alaska y Mario se pierden celebrar el aniversario de una forma tradicional, pero ya tendrán tiempo de hacerlo y documentarlo para la próxima temporada, cuando se cumplan 20 años de aquel beso en aquellos camerinos un 10 de junio...