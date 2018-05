‘Fariña’, adicción hasta el final

"La gente va a salir a correr, a saltar por casa, no va a poder meterse en la cama, se pondrán lavadoras, se planchará la ropa, se aprovechará para gastar energía de alguna forma porque acaba muy fuerte. La serie termina muy arriba, es un serión". Javier Rey, que da vida a Sito Miñanco en Fariña, anuncia así cómo va a finalizar esta noche (Antena 3, 22.40) la ficción tras diez episodios. La adaptación que han hecho en Bambú Producciones del libro del periodista Nacho Carretero sobre el narcotráfico en Galicia se ha convertido en uno de los fenómenos de la temporada televisiva, con una media de 2,6 millones de espectadores (16,6% de cuota de pantalla).

Fariña recorre una década de la historia de Galicia, de 1981 a 1990, hasta el despliegue de la Operación Nécora, la primera gran redada contra el narcotráfico en España. El libro de Carretero (editado por Libros del KO) fue secuestrado por una juez antes del estreno de la serie, Sito Miñanco fue detenido y varios de los personajes reales retratados en el libro o en la serie han presentado demandas. "Hay que tener prudencia con esos temas. ¿Nos han puesto de actualidad? Sí. No sé si son buenas noticias, no hay que caer en la frivolidad. Por encima de la serie está una realidad que se ha vivido durante mucho tiempo y que se sigue viviendo. Hay familias enteras muy afectadas con este tema y una sociedad muy marcada. Queremos dar de la forma más respetuosa posible nuestro testimonio, teniendo en cuenta que esto es una ficción", explica Tristán Ulloa, que da vida a uno de los policías que durante esa década lideró las acciones contra los contrabandistas convertidos en narcotraficantes.

Los nueve capítulos emitidos han demostrado que Fariña no es solo una serie de drogas ni de narcotraficantes, explica Rey. "Es una historia que cuenta la realidad de una zona en el norte, cuando había un estado excesivamente centralizado, donde en la costa gallega había un índice de paro gigantesco, y la gente tenía que migrar. Cuando la gente de repente no tiene qué darle de comer a sus hijos toma decisiones erróneas", comenta el actor.

Una realidad de una zona que en la ficción ha tenido precedentes como Gomorra en Nápoles o Narcos en Colombia. "Al principio decíamos, cómo nos vamos a separar de tantos referentes, y la verdad que teníamos muy claro que tenía que ser a través de la identidad, acercarla mucho a Galicia y a la clase social de allí. Incluso me llevaba mucho a atmósferas Coen", explica Carlos Sedes, director de la serie junto a Jorge Torregrossa. "Es de las primeras veces que en televisión se trata de contar una época y la verdad es que de lo más contento que estoy es de tener ese arco claro. A nivel de intención, con el director de fotografía, queríamos narrar la serie de una manera sobria. La televisión está cambiando y evolucionando y al lenguaje cada vez le damos mayor importancia. Es una serie sobria, cuando entra un plano corto, que entre por algo", remata Sedes.

La interpretación de Rey como Sito Miñanco ha sido una de las bases de Fariña. "Cuando estábamos rodando en Galicia, había gente que me decía que honrase a Miñanco, que lo defendiese. Y hay gente que lo odia a morir, con lo cual, seguramente hay espectadores que se sienten identificados con el personaje y otros que no lo aguanten", explica el actor. "Una de las cosas buenas de la serie es que no le decimos al espectador qué es lo que tiene que sentir, cada uno se posiciona desde el lugar que le apetece, porque eso ocurrió en la vida real", sentencia Rey.

Cabecera de Fariña con el tema de Iván Ferreiro.

Galicia sonora La banda sonora de Fariña es otro de los aspectos con los que la producción se ha esmerado al máximo, desde la cuidada elección de canciones de grupos gallegos (Iván Ferreiro para la canción de la cabecera, Los cafres, Os resentidos, Korosi Dansas o Siniestro total) a la música incidental compuesta por Federico Jusid. "El trabajo que ha hecho Jusid parte a veces de pequeñas cosas. Hablando con un personaje real de esa época, me dijo que aquello era como el oeste, y yo me quedé con aquella copla y nos guio a que la música también nos llevase a Morricone, aunque fuese con instrumentación gallega", explica el director Carlos Sedes.

El intérprete cuenta que tras la lectura de los guiones y al tercer día de rodaje, todo el equipo ya intuía que estaban haciendo una buena serie. Lo que les sorprendió fue la respuesta masiva de los espectadores: "Me quedé fascinado. Incluso me ha cambiado la visión, me he dado cuenta de que la gente quiere series inteligentes. Los espectadores tienen mucho criterio audiovisual y ven series de fuera y de aquí y exigen cada vez más. Salvo por lo de la audiencia, sabía que iba a ser una superserie". "El consumo está cambiando, y en parte es por el espectador, que exige más. Y nosotros se lo tenemos que dar, estar atentos, escuchar. El cambio se ha dado y es positivo. La ficción española ha madurado mucho y está en una edad cojonuda, probablemente de lo mejorcito que hay a día de hoy por ahí fuera por comparativa", cuenta Rey.