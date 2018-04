La ternura despiadada de Nelly Arcan llega al Teatro Español

La intención de Marie Brassard en El furor del pensamiento no ha sido que las actrices que están sobre el escenario representaran a Nelly Arcan, sino que funcionaran como “vehículos” para transmitir los pensamientos de la autora. “Como si fueran viento”, asegura en la entrevista concedida a este periódico. Las siete canciones que aborda la función – El canto perdido, el de los espejismos, el éter, la sangre, el canto oculto, el de la sombra o el de las serpientes – abordan cada una las vivencias sobrecogedoras de esta autora que llegó a trabajar como prostituta para pagar sus estudios. No falta de nada. Ni el dolor, ni las ilusiones, ni las estrellas, ni la fe. Tampoco el destino o la locura. Y , como no, la muerte.