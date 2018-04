El Rubius ya es un héroe animado en televisión

"¿Qué es Virtual Hero?", le han preguntado hoy a El Rubius en cuanto ha aparecido por el escenario de MIPTV en Cannes, el gran mercado televisivo en el que ha presentado las primeras imágenes de su primera serie de anime. “¿Habéis oído hablar de Ready Player One, la nueva película de Spielberg? Pues eso, como una parodia y combinación de eso y de Guardianes de la galaxia. Tiene la parte loca de la realidad virtual con los cascos de Ready Player One y la parte de la amistad de Guardianes”, ha explicado.

Virtual Hero es la adaptación del cómic que Rubén Doblas, El Rubius, lanzó en 2015 con él como protagonista. Tomándolo como punto de partida, junto a Alexis Barroso y El Torres (que ya colaboró en el cómic), han creado una historia para la serie que “tiene más personajes, nuevos mundos y profundiza más en algunos de ellos”. “No es exactamente como el cómic para que los fans tengan algo más y se encuentren sorpresas”, ha contado Barroso, que también es el director de la serie, cuyos primeros seis capítulos los estrenará Movistar + a principios de verano.

La serie arranca con El Rubius viviendo en un piso con otro amigo youtuber. Ambos están jugando cuando les llega un paquete a la puerta de casa. “Yo pienso que es comida pero es una caja y dentro hay un nuevo modelo de gafas de realidad virtual con el que te conectas mentalmente a los mundos de los juegos”, ha explicado después de la presentación a la prensa española. Juegos que son versiones genéricas de otros reales, “reconocibles, pero que no son los mismos”. “Porque no tenemos los copyrights”, dice.

En esos mundos virtuales “hay personajes reales y otros que son inteligencias artificiales”. El Rubius, por supuesto, es el protagonista y se embarca en la misión de rescatar a la guerrera Sakura en una aventura en la que le acompañan el espectro ancestral, Slimmer; Zombirella, “el estereotipo de una fan loca”, contaba; y CT4, su “gato del futuro”. Como en el cómic, hay un villano principal, Trollmask. Otro estereotipo. “Es un hater, es un tipo que antes era un fan, pero ahora me odia”.

Con más de 28 millones de seguidores en YouTube, desde que empezara en 2011, un récord mundial en visualizaciones y siendo una figura conocida más allá de España o los países de habla en español, El Rubius, de 28 años, sabe que tiene “una responsabilidad” con los fans. “Es algo que he ido aprendiendo a lo largo de todos estos años: tengo cierta responsabilidad sobre lo que hago y lo que digo y si puedo hacer algo positivo, pues genial”. Por eso era importante que, más allá de la aventura y el humor de la serie, Virtual Hero mandara un mensaje. “Habla sobre cómo tienes que cuidar las amistades, el amor, sobre cómo no ser el troll de internet… Habla de la toxicidad de las comunidades online, de las envidias, de cómo nos relacionamos con la gente por Facebook, Twitter...”, continúa.

También quería control total sobre las historias y lo que se contaba y ha estado tan encima como sus compromisos le han dejado, desde la elección de la empresa coreana con la que han trabajado, a las historias o el doblaje, donde pone voz a su personaje, improvisando mucho, para que “los diálogos sean 100% El Rubius”, dice Barroso.

La primera temporada de Virtual Hero tiene 12 episodios que se emitirán en dos partes (la primera antes de verano, la segunda en otoño), y ya están trabajando en la segunda temporada. Y si va bien, seguirán. “Este es mi proyecto más soñado”, ha contado. “Siempre me ha gustado el anime japonés, siempre he amado la animación japonesa, antes incluso que YouTube, y esto es como el proyecto de mi vida. Me gustaría que estuviera emitiéndose muchos años”.