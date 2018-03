¿Qué está pasando con ‘La verdad’?

Parecía la nueva gran apuesta de Telecinco, pero sigue sin ver la luz tras semanas a la espera. La serie La verdad, protagonizada por Elena Rivera y Jon Kortajarena, se mantiene a la espera mientras que la cadena hace ya días que ha aflojado la campaña promocional de la misma (aunque sin llegar a retirarla del todo de antena).

La verdad llegó a tener fecha de estreno: el miércoles 14 de febrero. Pero Antena 3 anunció para ese mismo día el debut en televisión en abierto de la película Palmeras en la nieve, protagonizada por Mario Casas y Berta Vázquez. Finalmente, ninguno de los dos estrenos se llevó a cabo aquel día y, un mes después, ninguna de las dos ha visto la luz desde entonces. Los protagonistas de La verdad, que ya habían anunciado en sus cuentas en redes sociales el inminente estreno, pidieron disculpas a sus seguidores por el cambio de última hora. "Nos acaban de decir que el miércoles 14 no van a emitir el primer capítulo de la serie tal y como os habíamos estado anunciando", rezaba el mensaje de Lydia Bosch. "Ha sido una decisión de la cadena, y sus razones tendrá para hacerlo. Yo quiero deciros lo mucho que siento el haberos tenido en un ahora sí, ahora no durante tanto tiempo. Espero que aunque estéis enfadados (y con razón) podamos seguir contando con vuestro apoyo", seguía Bosch. "Es frustrante y os agradezco la paciencia", comentaba Kortajarena".

Os escribo para pediros disculpas por todo lo que rodea el estreno de #LaVerdad. Nos dijeron que ya arrancaba, y en el último momento la cadena ha decidido volver a posponerla. Es frustrante y os agradezco la paciencia. Pero os aseguro que valdrá la pena.. 😘 — Jon Kortajarena (@jonkortajarena) 13 de febrero de 2018

La presentación de la serie ante los medios, donde los periodistas pudieron ver el primer capítulo, fue el 25 de enero, donde la cadena dijo que vería la luz a lo largo del mes de febrero. Sin embargo, a mediados de marzo la serie aún no ha sido estrenada.

Aunque el plan original de la cadena era llevar la serie a la noche de los miércoles, fue el talent show Got Talent el que ocupó ese hueco con sus galas en directo. El final de El accidente, que Telecinco emitía los martes, también parecía dejar el espacio perfecto para que La verdad tomara su relevo. Sin embargo, el canal ha preferido dedicar esa noche al cine, quizá a la espera de asegurar la noche para el estreno definitivo de la serie. Pero la proximidad de las vacaciones de Semana Santa hacen pensar que hasta, como mínimo, abril no llegará el debut de la serie. Eso si es que ve la luz en esta temporada. Desde la cadena solo confirman que la campaña promocional continúa y que nunca se llegó a retirar, pero no aventuran cuándo verá la luz definitivamente.

La historia de La verdad arranca cuando, nueve años después de desaparecer en extrañas circunstancias siendo una niña, Paula García (Elena Rivera) reaparece. Aunque sus padres (Lydia Bosch y Ginés García Millán) la acogen con los brazos abiertos, un periodista que cubrió la noticia de la desaparición, Lalo Ruiz (José Luis García-Pérez), desconfía de la chica y de su verdadera identidad. Paula solo accede a hablar con Marcos Eguía (Jon Kortajarena), un joven y ambicioso policía que estará encargado de la investigación de las incógnitas del caso.