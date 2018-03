Estos son los ‘youtubers’ que están arruinando las series de tu infancia

Lo cutre como valor de marca, lo escatológico como filosofía. Esteban Navarro (Barcelona, 1985) y Xavi Daura (Barcelona, 1985), que conforman el dúo cómico Venga Monjas, se conocen desde niños, pero no fue hasta la E.S.O cuando se hicieron amigos, y hasta 2006 cuando se animaron a subir sus primeros videos a YouTube, en una época en la que YouTube no era más que una incierta promesa. Hace cuatro años llevaron una esperpéntica parodia de Los Simpson, Da Suisa, en un festival de música, y hoy presentan su cuarta temporada y llenan teatros por todo el país.

La obra de dos locos o una genialidad humorística es un juicio que solo depende del ojo crítico que lo enfrente, pero lo cierto es que si el éxito se midiese por la cantidad de público que atraen en sus espectáculos, es atronador. Además, ha recibido el reconocimiento público de cómicos célebres como Ernesto Sevilla o de David Broncano, quien les invitó recientemente a su nuevo programa La resistencia, en Cero. “La gira Da Suisa está funcionando muy bien, como un cohete. No se entiende, porque el espectáculo es muy desagradable. Es un generador de arcadas online”, afirma Navarro.

“Alguien dijo que los personajes de Da Suisa parece que estén siempre sufriendo“, añade Daura. No parece desacertado el término en una familia aún más desestructurada que la serie original, en la que una suerte de deformación de Homer, Marge, Bart y Lisa estiran las tramas hasta hacerlas tan inquietantes como irreconocibles. Al reparto principal suman un equipo de secundarios a la altura, destacando la figura del artista urbano CECILIO G. Pero para entender realmente el fenómeno que Daura y Esteban han creado, hay que conocer al público que lo sostiene, y este podría dar para una serie aparte: “Si a lo largo de los años nos recuerdan por esto, nos va a recordar muy poca gente. Los seguidores de Da Suisa de verdad son un nicho de colgados bastante reducido”, asegura Navarro. “Con esperanza de vida muy corta”, sentencia Daura.

En lo que al público se refiere, hay que avisar al futuro espectador que se aventure a verlos en un espectáculo en directo, que la experiencia traumatiza. Una mezcla de incredulidad y de vergüenza ajena azotará al testigo no familiarizado con esta función cuando vea desfilar a una ristra de fans caracterizados con vestuario aún más pobre que el de los Venga Monjas para solicitar ser escupidos, golpeados o tratar de imitar, con mejor o peor tino, a sus ídolos. Es precisamente esta comunidad la que les animó a crear la primera expansión de la franquicia, con Dormo, el alter ego que salió mal en la máquina de clonar de Doraemon: “La idea de que a partir de Da Suisa se podían dasuisar otras series estaba en el aire, porque realmente es solo añadir cartulinas a nuestros cuerpos”, explica Navarro. La idea ha funcionado tan bien que ya están estudiando expandirlo a otras, como una famosa serie infantil que presentarán en esta edición: “Nosotros en ningún momento hemos tenido ninguna intención de destruir ningún recuerdo, sino de embellecerlo. Si me preguntas si vamos a seguir a destrozando series, la respuesta es sí. Queremos ver hasta donde se puede estirar el chicle”, amenaza Daura.

No se puede tomar en serio todo lo que dicen en sus entrevistas porque a menudo improvisan en el momento, pero prometen que su sueño es llevar todo esto a Japón, para presentarlo ante un público de oficinistas estirados. Eso sí, lo harán en español. Si tiene dudas de ir o no a verlos, hágalo. En primer lugar para que entienda que hay un movimiento de gente extraña al que no conoce y comprenderá por qué ha hecho del humor más estrafalario su hogar. Y en segundo, porque después de todo quizá le acabe gustando. “Es muy normal meterse en Da Suisa y decir: ‘Uy, esto no es para mí’. Pero es como el tomaco. Que te lo comes, te da un poco de asco y dices: ‘No, pero quiero más”, concluye Daura.