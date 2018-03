Ovnis, casas encantadas y el más allá en la España de los setenta

El lugar donde se rueda Aníbal, Aparicio y el más allá (título provisional) bien podría ser una casa encantada. Es un edificio semiabandonado, en medio de la nada en el municipio madrileño de Arganda del Rey, donde RTVE mantiene equipo importante de reserva para sus retransmisiones, pero que hubo que limpiar, principalmente de excrementos de palomas y aves muertas, y acondicionar, para poder rodar en su interior la nueva ficción de Playz, la plataforma digital de TVE. No son habituales en la ficción española los spin-off, el sacar una serie de otra, pero la cadena pública lo acaba de hacer con dos de los personajes secundarios de El Caso. Crónica de sucesos, ficción de 2016 que no fue renovada tras una temporada en la que tuvo una media de dos millones de espectadores

En El Caso, Aníbal Vicente (Daniel Pérez Prada) y Aparicio Sierra (Ignacio Mateos) eran los dos plumillas obsesionados con la ufología y lo paranormal y a los que no se echaba mucha cuenta. En la nueva serie de Playz, han pasado dos años, ya no trabajan en el periódico de sucesos, y colaboran como reporteros en un programa de Televisión Española donde, aunque tampoco se les toma muy en serio, esperan tener su gran oportunidad para por fin poder contar sus historias. "En este spin-off, lo que hacen es reforzar mucho más su amistad, antes tenían una relación como si fueran Pili y Mili, y aquí se refuerza mucho y las tramas se desarrollan mucho más", comenta Mateos durante un descanso en el rodaje. "Aunque creo que en El Caso no llegué a tener ninguna", remata con una sonrisa el actor. A la pareja protagonista se les une Lola (Agnés Llobet), una joven que trabaja en el departamento de arte del programa en el que trabajan. Completan el reparto Cristina de Inza, Paco Churruca y Enrique Villén.

En el interior de este edificio de 1954, que sirvió como centro de emisión de onda corta de Radio Nacional, se ha recreado una antigua redacción, un plató de televisión, un despacho, un taller y un centro de realización de televisión. Los restos de maquinaria se mezclan con el atrezo: máquinas de escribir, ceniceros llenos hasta arriba, postales con sellos de Franco y una pesada cámara de televisión, real, recuperada de algún almacén de la cadena pública. Aquí han grabado en seis días la media docena de episodios, de unos 20 minutos de duración cada uno, de la serie, escrita y dirigida por Daniel Castro y que se estrenará en mayo.

"Pensábamos que esto iba a ser como el ritmo de grabación de una serie diaria, pero echando más horas al día. Está siendo un poco cansado, pero creo que estamos todos a una. Ninguno tenemos la impresión de estar haciendo una webserie, estamos pensando todo el rato que esto es para tele, porque el equipo es de televisión, hay grandes profesionales aquí metidos y una gran productora [Plano a plano, responsable de Allí abajo, Servir y proteger, El príncipe...]. El aspecto y lo que vamos a ver es de lo mejor que se ha visto en internet", comenta Pérez Prada.

ver fotogalería Daniel Pérez Prada, Ignacio Mateos y Agnés Llobet en el set de rodaje de 'Aníbal, Aparicio y el más allá'. INMA FLORES

En España, el caso de Aída, que surgió de Siete vidas, es el más famoso en cuanto a spin-offs. "La verdad es que siempre cuando uno hace [personajes] secundarios y terciarios es una cosa que se bromea con ella. Eran dos personajes que llamaban mucho la atención, supongo que si hubiera habido una segunda temporada de El Caso hubieran tenido bastante más implicación en las tramas porque es muy vistoso esto de los ovnis, las casas embrujadas, los exorcismos. El interés por el ocultismo en la España de entonces y en la de ahora hoy en día existe, mira Cuarto mlenio", dice Pérez Prada. "Lo que sí es verdad es que ha habido un apoyo casista a la serie original en las redes sociales donde se habla mucho de los dos personajes. Tenemos unos seguidores concretos que todos los viernes desde hace dos años nos escriben a Anibal y Aparicio", apunta Mateos. "Ojalá esto sirva de algo y deje de ser un spin-off para ser una segunda temporada", le apoya Pérez Prada.

La ambientación de principios de los años setenta y la forma de hablar de los personajes parece alejarse de ese objetivo que tiene Playz, cuya programación también se puede ver en YouTube, de atraer a un público joven. Pero la serie está pensada para que no sea así. "Lo bueno que tenía El Caso es que tenía una audiencia bastante variopinta. Entiendo que estos dos personajes eran casi los cadetes, los juveniles de la redacción, pero creo que puede llegar a cualquier tipo de público", dice Pérez Prada. "Y que los ovnis y las casas encantadas han sido cosas que siempre han estado ahí. Iker Jiménez, Enrique de Vicente, Jiménez del Oso... Es un poco atemporal, así como el público", remata el actor. "El público joven está muy acostumbrado a este tipo de plataformas, es un plus que creo que puede enganchar a la vez a otro tipo de público que se enganche a estas plataformas", remata Mateos.