Así es la segunda temporada de la serie caníbal ‘Santa Clarita Diet’

Santa Clarita Diet fue una de las sorpresas, en cuanto a aceptación del público, de Netflix de la temporada pasada. El próximo 23 de marzo la plataforma estrenará la segunda temporada de esta comedia que cuenta la historia de un matrimonio (Drew Barrymore y Timothy Olyphant) en el que ella muere y revive con un gusto por la carne humana. La plataforma ha publicado este jueves el tráiler.

Según Netflix, la serie retoma la historia justo donde se quedó en la temporada anterior: "Esta nueva entrega de Santa Clarita Diet presenta a la familia Hammond intentando adaptarse al estado 'no muerto' de Sheila, aunque ella sigue intentando desesperadamente mantener su estilo de vida y que no la definan como un monstruo más. Desafortunadamente, mientras que la familia se ha convertido en una experta en asesinatos, el número de personas desaparecidas en Santa Clarita empieza a aumentar y no pasa desapercibido. La familia Hammond está intentando encontrar la fuente del virus para que puedan evitar que se propague y salvar a la humanidad, lo cual parece importante. Entre todo esto, Sheila y Joel mantienen los pies en la tierra gracias a su amor incondicional. El hecho de estar “no muerto”, o amar a alguien que lo esté, no siempre es fácil pero, ¿acaso no todas las relaciones tienen sus propios retos?"