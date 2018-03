Estreno del nuevo videoclip de Sr. Chinarro

Regresa Sr. Chinarro y lo hace con el disco, Asunción (Mushroom Pillow). EL PAÍS adelanta en exclusiva el videoclip, Las pruebas, una canción perteneciente al nueov álbum. Según el propio músico: "En mi opinión ninguna canción necesita un vídeo, pero es un hecho que escuchar música fue una de las primeras actividades humanas injustificadamente subordinadas al poder de la imagen y de los vendedores de pantallas. Como la rebeldía y la disidencia se pagan caras, encargamos un vídeo para Las pruebas, la segunda canción que hacemos pública de nuestro nuevo disco, Asunción, tras Quiero hacerlo mejor. Hemos aprovechado el vídeo para facilitar la comprensión de la letra, al menos según la primera interpretación que le di yo. Así invierto la subordinación. Tuve ocasión de hablar con Marta Busquets, la directora del vídeo, y explicarle la historia que en el fondo contaba. La cogió al vuelo y la ha plasmado de un modo divertido. Sobre todo me gusta que parezca considerar invasora a nuestra especie. Eso no se lo dije, me parece, pero lo firmo con ella al 100%".