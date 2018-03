Así ha presentado ‘Cuéntame’ su primer personaje transexual

En su 19ª temporada, Cuéntame cómo pasó se ha situado ya en 1987. Aquel año, entre otras cosas, el Tribunal Supremo hizo pública el 2 de julio una sentencia por la que Antonio Castillo podía convertirse en Marisa, sentando de esta forma jurisprudencia respecto al cambio legal de sexo en España. "Toda persona tiene derecho a un sexo bien determinado, por lo menos en lo que respecta a sus atributos psicológicos y características sexuales", decían los magistrados en la sentencia. La serie también está reflejando ese hecho a través de uno de los nuevos personajes. (A partir de aquí, detalles del capítulo emitido el jueves 1 de marzo).

Con el comienzo de la actual entrega de la serie de La 1, llegó a San Genaro una nueva chica, Angie (a la que da vida la actriz Julia Piera), que empieza a trabajar en la peluquería del barrio. La joven, con look moderno y que comenzó una relación con otro de los jóvenes de la serie, Abraham (interpretado por Miguel Canalejo), ocultaba un secreto que ahora ha salido a la luz. Presionada por Nieves para formalizar su contrato, Angie le entregó su DNI, donde aparece con su nombre de nacimiento, Ángel.

“A veces la naturaleza se equivoca y venimos en un cuerpo que no nos corresponde” Angie le cuenta la verdad a Abraham 😞😞 #CuéntameFamilia https://t.co/1L92V1dg6Y pic.twitter.com/hXZZ76dRpd — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) 1 de marzo de 2018

"Hubo un error. Nací hombre, pero ahora soy una mujer", explicaba Angie a Nieves, que a continuación animaba a la joven a contar la verdad de su identidad a su novio. "No es malo ni bueno. Es distinto. Distinto como nosotros, como yo. Soy casi una mujer. Me falta el casi. Estoy ahorrando para operarme. Nací hombre", le explicaba ella. "En realidad, siempre me he sentido mujer. A veces la naturaleza se equivoca y venimos al mundo en un cuerpo que no nos corresponde", continuaba explicando ella ante un confundido Abraham, que no se tomó la noticia bien.

La serie producida por Ganga se mantiene líder de la noche de los jueves. El capítulo de esta semana fue seguido por casi 3 millones de espectadores (18,1% de cuota de pantalla).