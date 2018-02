Pablo López: “Prefiero no tener sofá o televisión y tener un piano”

Cuando era un niño, Pablo López pidió un piano en su casa. La respuesta fue que no había “ni espacio ni dinero”; así que, para compensar un poco la decepción, le compraron una guitarra. “Es la madre de mis primeras canciones”, declaró ayer ante los suscriptores de EL PAÍS, que acudieron a un encuentro exclusivo con el cantante dentro del programa EL PAÍS +. Sin embargo, López le confesó a la periodista de Cadena Ser Laura Piñeiro, que condujo el encuentro celebrado en la sala Cuarta Pared, que a pesar de haberse iniciado con ese instrumento su “gran amor” es el piano: “Prefiero no tener sofá o televisión, como ha sido el caso,y tener a este amigo”.

El artista abrió la cita con su tema El gato, “génesis”, según explicó, de su último disco, Camino, Fuego y Libertad. Lo escogió porque “tiene una intimidad” y “un punto de verdad” propicio para estar tan cerca de los lectores del periódico, aunque como él mismo confesó, no sabía qué iba a tocar hasta que acarició el piano.

López no dejo de flirtear con el instrumento durante toda la entrevista. Mantiene con él una relación íntima, pues lo describe como “un ser vivo”, compuesto por elementos naturales, que sufre el frío y el calor, “que se puede resfriar” y sobre todo como “un compañero de vida”. A pesar de esta intimidad con la que se refiere a él, reveló que el primero de calidad se lo compró hace poco más de un mes y bromeó con que rompe el feng shui de la decoración, pero ahora reina en su salón en detrimento de la televisión.

El López niño no se había imaginado que tardaría tanto en tener uno. Se crió en Fuengirola, con sus abuelos, lo que provocó que se sintiese “un niño viejo”. “Me creía que me iba a entrar reuma como a ellos”, contó al describirse como un niño “sensible, débil”, que no quería ser famoso, sino que “soñaba con tocar”. Cuando escuchaba una canción que le gustaba, corría a trastear con las teclas a ver qué salía al piano. Supertramp, Silvio Rodríguez, Serrat, The Beatles. Todo era susceptible de pasar por sus manos. "Me hicieron creyente de las canciones", aseveró, para añadir que esas letras, muchas de las cuales tenía que traducir con diccionario,supusieron "un máster".

Las "curvas de la vida" lo llevaron a tocar en hoteles, donde las confesiones de barra le sumaron experiencia, y al metro de Londres. También a Operación Triunfo, su primer gran escaparate. Todas aquellas vivencias las recordó con la nostalgia del que se sabe en buen puerto.

Esa sensibilidad le hace emplear y necesitar un lienzo de realidad para pintar sus canciones. Lo ejemplificó con alguno de sus grandes temas, como Tu enemigo, que salió de una experiencia desagradable. “Cada vez que viajo a Estados Unidos me detienen, el año pasado fui unas siete veces y me detuvieron, porque me llamo Pablo López”, lamentó. El cantante, coach de La Voz, se declaró en contra de las fronteras y recordó que en España, “aunque a veces no nos demos cuenta”, también las tenemos. De esa reflexión surgió la exitosa canción que compartió con Juanes. López aclaró que “no es una declaración de guerra”, sino una invitación a acoger con los brazos abiertos.