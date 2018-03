Juan Berrio: “Es difícil no sucumbir al encanto de la tristeza”

Una vulgar crisis sentimental desencadena Siete sitios sin ti (Dibbuks), el último cómic de Juan Berrio (Valladolid, 1964), un especialista en libros nada vulgares que a veces se autoedita. Acaba de ilustrar además Siete plantas (Nórdica), de Dino Buzzati.

Su primer libro triste, dicen en su editorial de Siete sitios sin ti. Es difícil no sucumbir al encanto de la tristeza. Está presente en muchas de mis historias cortas, pero es la primera vez que es tan visible en una de mis novelas gráficas. La historia empieza cuando la protagonista decide dejar la casa en la que vive con su novio. Es un mal momento, pero no tengo interés en regodearme en esa tristeza, más bien quiero explorar cómo pasa el tiempo, ver cómo son las siguientes decisiones, qué caminos se abren y qué puertas se cierran, observar cómo se relaciona con la gente que la rodea y los espacios más familiares, escuchando esas conversaciones y esos silencios.

Sus libros suelen ser melancolías: amores platónicos, cuadernos de frases encontradas… Creo que hasta cuando trato temas intrascendentes u organizo un relato en torno a juegos de palabras, incluso cuando intento hacer humor, retrato un mundo pequeño, donde todo funciona, que nos invita a sonreír. Pero probablemente por detrás siempre hay un trasfondo de melancolía.

Y siempre hay caminos. Por supuesto, y más en una historia con un principio como este. Del mismo modo que me interesan esos relatos felices con un fondo de nostalgia, cuando retrato malos momentos trato de que haya un camino para la esperanza.

¿Con qué música dibuja? En mi estudio siempre suena música. Cuando trabajo en un guion muchas veces hago listas que me sumerjan en el ambiente que quiero recrear, el resto del tiempo me encanta explorar y encontrar temas nuevos. Y cuando me pierdo vuelvo a Cat Power, Mazzy Star y Tom Waits.

Recomiende tres cómics a alguien que desdeñe los tebeos. Rosalie Blum de Camille Jourdy, Frances de Joanna Hellgren, Goliat de Tom Gauld.

¿Es más ardua la autoedición o la creación? Nada es fácil. La creación de una obra unas veces es ardua y otras no. La autoedición la reservo para proyectos personales difíciles de clasificar –nunca me editaría una novela gráfica o un álbum infantil, para eso confío en alguna de las editoriales fantásticas que tenemos–. Y cuando me lanzo a ella tengo que contar con todas mis energías porque es un esfuerzo largo y sostenido.

¿A qué personaje literario le gustaría ilustrar? Marcobaldo, de Italo Calvino, o alguno de los personajes de la Santamaría de Onetti.

¿En qué lee al acostarse: libros o pantallas? Siempre en papel.

El último libro (cómic o no) que le ha gustado. Querido Diego, te abraza Quiela, de Elena Poniatowska.

Si no fuera lo que es, ¿qué le gustaría ser? Creo que me hubiera gustado hacer alguna actividad relacionada con el cine. Me atrae ese proceso tan complejo que implica a tantas personas y que tanto contrasta con el trabajo solitario del ilustrador.

¿Qué está socialmente sobrevalorado? Las propias relaciones sociales unidas al ocio nocturno. Me sorprende el auge de las terrazas: todo el año y en cualquier lugar, incluso en una calle con tráfico o junto a contenedores de basura.

¿Qué encargo no aceptaría jamás? No aceptaría un trabajo en el que no pudiera implicarme del todo, al que no pudiera dedicarle todo el tiempo que necesitase y que no me ilusionara.

¿A quién le daría el próximo Premio Cervantes? ¡Uy, los Premios! Este año fui jurado del Nacional de Ilustración y lo pasé mal. No sé si da el perfil, pero voy a decir Gonzalo Suárez.