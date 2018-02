Atresmedia compra los derechos de ‘American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace’

La segunda temporada de American Crime Story, centrada en esta ocasión en el asesinato del modisto Gianni Versace en 1997 y que cuenta en su reparto con Ricky Martin, Darren Criss, Penélope Cruz o Edgar Ramírez, se emitirá en España y lo hará en abierto en Atresmedia, según ha podido confirmar este diario. Este conglomerado de comunicación propiedad del grupo Planeta se ha hecho con los derechos de la producción poco después de que esta se estrenase en Estados Unidos el pasado 17 de enero.

El estreno de la segunda temporada de American Crime Story no se ha podido ver hasta ahora en España porque Netflix cerró en 2016 un acuerdo con 20th Century Fox Television Distribution, según el cual la plataforma online emitiría en exclusiva para todo el mundo, excepto Estados Unidos y Canadá, la serie producida por Ryan Murphy. Pero lo tendría que hacer una vez que termine su emisión en el canal estadounidense FX, lo que significaba que en España no se podría ver hasta que termine esta el 21 de marzo. Se desconoce si esto afecta también a Atresmedia, que todavía no ha desvelado si emitirá la serie en Antena 3 o en La Sexta ni los horarios. Su estreno, por lo tanto, también podría programarse para después de que acabe.

American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace provocó reacciones ya antes de haberse estrenado, como las críticas de la familia de Versace a su contenido que decía que no era veraz. Las audiencias, sin embargo, no han acompañado. El primer capítulo no alcanzó ni el mínimo de lo que hizo la primera temporada, y, desde entonces, solo ha bajado en su emisión estadounidense en FX. Tras estar por encima de los tres millones en su primer año, el cuarto episodio de la historia del asesino de Versace ha caído por debajo del millón. La trama, además, se ha alejado de la historia de los hermanos italianos (interpretados por Ramírez y la española Cruz) para centrarse en los asesinatos y la psicología de Andrew Cunanan, interpretado por Darren Criss.

La primera entrega de esta serie antológica, en la que cada temporada tiene una trama diferente, con actores y personajes diferentes, estuvo centrada en el caso O.J. Simpson, que despierta mucho más interés en EE UU. En España también se vio meses después de que se emitiera en Estados Unidos. De hecho, en aquella ocasión, aunque el estreno en EE UU fue el 2 de febrero de 2016, en Netflix no estuvo disponible hasta el 1 de noviembre, cuando la serie ya había ganado nueve premios Emmy, consolidándose como una de las ficciones televisivas del año.